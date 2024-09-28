有些胃痛吃止痛藥沒效！工程師染幽門螺旋桿菌拖到「胃出血」

▲葛齊醫師提醒，長期胃部不適應就醫治療，避免導致嚴重併發症或增加癌變的風險。（圖／部立台北醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名40歲工程師，工作忙碌且經常胃痛，常靠吃成藥止痛及緩解，近期服藥已無法改善症狀，甚至開始解黑便，直至胃痛冒冷汗求診，發現胃部已有多處潰瘍，確認感染幽門螺旋桿菌併發胃出血。醫師指出，感染幽門螺旋桿菌，只吃止痛藥不僅無法治癒，潰瘍還會反覆發作且惡化。提醒民眾，如果長期胃部不適，請勿吃止痛藥一直拖延，恐造成嚴重併發症或增加癌變的風險。

收治個案的部立台北醫院肝膽腸胃科醫師葛齊說明，個案自述平時早餐只有一杯黑咖啡，中餐晚餐時間及份量都不固定，經常久坐與超長工時，近期胃口變小、容易飽，且經常性胃痛、胃脹氣、嗝氣反胃，上腹還有灼熱感。

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其實這些都是胃潰瘍常見的症狀。葛齊指出，胃潰瘍的危險因子包含使用非類固醇類消炎止痛藥、抽菸喝酒、飲食習慣不良、壓力過大、內分泌失調，以及幽門螺旋桿菌的感染。

葛齊表示，胃部感染幽門螺旋桿菌，通常容易產生長期胃部不適、胃潰瘍，透過質子幫浦抑制劑抑制胃酸搭配幽門螺旋桿菌的殺菌藥物治療，以達到根治幽門螺旋桿菌及加快潰瘍癒合的目標。也提醒，治療期間一定要配合調整生活型態及按時服藥勿自行停藥，否則可能造成治療效果不佳及幽門螺旋桿菌抗藥性增加，使先前治療前功盡棄。

葛齊提醒，長期胃部不適、胃潰瘍，應尋求醫療協助以確定診斷並給予適當的建議與治療，且要搭配生活型態的調整，包含戒菸、戒酒，及避免慣性使用止痛藥物，多數病人在適當治療後都會明顯改善，甚至不需長期服藥。

本次個案就在服用藥物治療後，胃鏡追蹤狀況得到改善，不僅潰瘍癒合，且成功去除頑固難治的幽門螺旋桿菌感染，避免演變為胃癌的風險。

葛齊指出，曾有病人慣性吃止痛藥，拖到解黑便、劇烈腹痛、發燒等症狀才就醫，檢查發現已是胃出血、胃穿孔的腹部急症，未即時處理有可能併發嚴重腹膜炎，甚至危及生命！

提醒民眾，目前內視鏡檢查非常普及，可早期評估胃發炎的嚴重程度、診斷潰瘍，也能進一步切片確認有無幽門螺旋桿菌的感染，及同時檢查胃癌前兆，若有長期胃部不適，請勿吃止痛藥一直拖延，造成嚴重併發症或增加癌變的風險，即早發現、即早治療，才是改善症狀的最佳解方。