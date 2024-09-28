一堆年輕人有！「胃食道逆流」小心癌前病變　症狀曝光

▲在台灣，每4人就有1人有胃食道逆流的困擾。（示意圖／123RF）

文／健康醫療網 記者張慈恩報導

最近研究顯示胃食道逆流病患正在增加，在台灣每4人就有1人罹患胃食道逆流疾病，特別是年輕上班族，是台灣一個文明病。長期胃食道逆流會變成巴瑞特氏食道，是一種無聲的食道癌前病變，非一般人想的食道逆流而已。統計發現，慢性逆流的病人中有5～10%會發生巴瑞特氏食道的症狀。

胃食道逆流後遺症 不治療恐變成食道癌

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汐止國泰綜合醫院消化內科主治醫師陳世源說明，巴瑞特氏食道主要是因為長期受胃酸逆流所造成的黏膜病變，是胃食道逆流的一種後遺症。也有證據顯示是由先天的基因變異與後天環境間的許多綜合原因所導致。

依據美國胃腸學會的定義，巴瑞特氏食道是指正常食道鱗狀上皮化生變成小腸柱狀上皮而有癌化可能的情形，巴瑞特氏食道的重要性在於它有較高的機會變成食道腺癌。而病程進展會由一開始的上皮化生變成異生，再變成食道腺癌。

巴瑞特氏食道無特殊症狀 這些人為高風險族群

陳世源指出，巴瑞特氏食道多半沒有特殊症狀。有些會有胃食道逆流典型症狀（胃酸逆流、吞嚥困難、 喉嚨有異物感、胸口灼燒感）、非典型症狀或食道外症狀（慢性咳嗽、哮喘、慢性喉嚨痛、聲音沙啞、胸痛、牙齒糜爛、體重減輕等）。

而年紀大於50歲、長期有胃食道逆流的症狀、抽菸、橫膈裂孔疝氣、中廣型肥胖等，都是巴瑞特氏食道的高風險族群，且男性高於女性。

▲「巴瑞特氏食道」多半無特殊症狀，有些會有胃食道逆流典型症狀。（示意圖／記者趙于婷攝）

內視鏡切除病灶 降低食道癌風險

若黏膜沒有化生不良的話，藥物治療目前用質子幫浦抑制劑治療1年和追蹤胃鏡。氫離子幫浦抑制劑不但可以避免黏膜從上皮化生變成異生，也可能可以減少巴瑞特氏食道病人發生食道腺癌的機會。

近年因為內視鏡治療技術的越來越進步，陳世源表示，除了藥物治療之外，治療的重點是癌前病變或早期癌也是直接用內視鏡方法治療進行病灶切除，以減少日後食道癌的產生。

治療巴瑞特氏食道 日常生活習慣也要留意

陳世源提醒，抽菸、喝酒、吃宵夜，以及辣和油膩食物、 咖啡、巧克力、碳酸飲料、果汁和薄荷等這些東西減少吃或不吃，因為它們可能會增加食道的酸度和減少下食道括約肌的壓力，更加重胃食道黏膜發炎和創傷。此外，也要注意體重和減輕體重以及平躺時將頭提高。

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