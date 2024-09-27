他飲食養生！每天走一萬步　揪出4公分瘜肉「晚了恐癌變」

▲患者糞便潛血檢查為陽性，進一步確認盲腸深處有4公分瘜肉。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張乃文／台北報導

一名73歲患者有三高病史，平常注重飲食、也養成每天走1萬步的習慣。不過，他在糞便潛血篩檢結果為陽性，進一步檢查，發現盲腸深處有一顆4公分大的瘜肉，病理化驗為「腺瘤性瘜肉」，延誤處理恐有癌變風險。醫師提醒，發現排便型態轉變已經超過8至12周，甚至有血便、持續便秘或腹瀉等情況，小心可能是大腸癌前兆，建議盡早檢查。

烏日林新醫院胃腸肝膽科醫師林裕鈞日前收治一名73歲患者有三高病史，雖然平時注重健康飲食，且養成每天走1萬步的習慣，但今年初檢查後，發現糞便潛血篩檢為陽性，安排至醫院追蹤及大腸鏡檢查。

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林裕鈞說，病人在最深處的盲腸有一顆4公分大瘜肉，當下採取內視鏡黏膜切除術(EMR)順利切除，病理化驗為「腺瘤性瘜肉」，若延誤處理，恐有癌變風險。

林裕鈞指出，糞便潛血檢查陽性者，千萬別輕忽以為是痔瘡或吃豬血造成的，建議接受大腸鏡檢查，詳細確認全段大腸，發現小瘜肉可以直接切除，預防癌變。他說明，即便是較大腫塊，也可切片化驗或施作內視鏡黏膜切除術，及早發現大腸癌第零期或早期癌症，大幅提高根治痊癒的機率。

林裕鈞說，大腸癌早期無症狀，等到有症狀通常都已是第二期以上，接受篩檢及早治療，存活率高達9成。另外，目前國健署針對50至74歲民眾，提供每2年1次免費的糞便潛血檢查。根據統計，2年1次的糞便潛血篩檢可使大腸癌死亡率下降35%；若篩檢為陽性未接受大腸鏡追蹤，則大腸癌的死亡風險會增加64%，特別是疫情期間超過1年才接受大腸鏡檢查者，罹患大腸癌風險更高達2.8倍。

林裕鈞建議，如果發現排便型態轉變已超過8至12週，甚至有黑便、血便、細便、持續便秘或腹瀉、殘便感、裡急後重、貧血、腹痛，或是短時間內有體重減輕（3個月內>5%）、食慾不振的情形，以上症狀可能是大腸癌前兆，需盡早至胃腸科門診諮詢並安排檢查。