方文琳罹食道癌！當心7大風險因子　「初期無感」留意8症狀

▲方文琳25日深夜證實被診斷出罹患食道癌零期。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

記者趙于婷／台北報導

藝人方文琳被診斷出罹患食道癌零期，自嘆愛喝高粱和熱湯。對此，國健署提醒，造成食道癌的風險因子包括「抽菸、喝酒、嚼檳榔、飲食過燙、常吃醃漬、煙燻燒烤以及加工食品」，而食道癌初期無明顯症狀，除了「吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感」外，也可能出現「食物逆流、火燒心、聲音沙啞、胸後痛、體重減輕、上腹痛及久咳」等情形。

方文琳確定罹患食道癌後，透露女兒得知消息後忍不住一邊哭一邊拍打著她：「不該妳會有啊，這癌幾乎是以男性為主，都是妳！都是妳愛喝高粱！」她也坦言小孩說得沒錯，「這幾年來我都在睡前喝一小杯58高粱，還有平常也超愛喝熱湯，燙到嘴巴破掉都沒關係，但就是傷害了食道，最主要還是濃烈的高粱吧！」

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根據國健署110年癌症登記資料顯示，食道癌新診斷個案共有2881人，其中男性就占了9成以上，高達2614人，為男性十大癌症發生人數第6名，其中50至69歲發生人數占7成以上；此外，根據衛福部死因統計顯示，民國112年有2064人死於食道癌，其中男性也占了9成以上，高達1915人是男性十大癌症死因排名第5位。

依據110年癌症登記資料，我國食道癌新診斷個案中，75.2%有吸菸行為、52.4%偶爾喝酒或習慣性喝酒、48.9%有嚼檳榔的行為。國健署癌症防治組組長林莉茹指出，根據國際癌症研究機構（IARC）和美國癌症協會 (ACS) 研究指出，包括抽菸、喝酒、嚼檳榔、飲食過燙、常吃醃漬、煙燻燒烤以及加工食品都是食道癌風險因子。

林莉茹也提到，台灣社區世代研究發現，有飲酒、吸菸、嚼檳榔者罹患食道癌的機率分別是沒有這些習慣者的3.80倍、2.29倍和2.62倍；另值得注意的是，國際癌症研究機構（IARC）將攝氏65度以上的熱飲歸類為食道癌可能的風險因子，研究顯示，過燙飲食引發食道癌的風險為一般熱食的1.92倍。

由於食道癌尚無實證有效篩檢工具，因此落實健康生活型態、避免食用過燙食物、遠離風險因子（菸、酒、檳）及養成運動習慣，都是預防的重要撇步。

林莉茹提醒，食道癌的症狀除了吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感外，也可能出現食物逆流、火燒心、聲音沙啞、胸後痛、體重減輕、上腹痛及久咳等情形，由於食道癌初期大多無明顯症狀，平時應提高警覺，維持良好生活型態，注意食物溫度是否過燙，儘量放溫涼後再食用，以降低罹患食道癌風險。

而方文琳也透露自己是在北榮接受治療，院方也回應，方女士於北榮接受治療順利、圓滿，恢復健康，院方尊重其個人表達之意見，基於病人隱私，不便評論，PO文者基於善意，提醒大眾重視預防醫學與健康的重要。