才剛漲掛號費！　健保費傳蠢動

▲針對衛福部有意比照基層藥局標準調漲診所調劑費，藥師公會全國聯合會強烈抗議，並指責健保署與綠委勾結搞黑箱，將會持續抗爭。（圖／藥師公會全國聯合會提供）

圖文／CTWANT

行政院核定114年健保總額成長率介於3.52%至5.5%，估計健保總額將首度突破9千億元，就在衛福部試圖說服健保會同意採5.5%「高推估」之際，不料基層診所「殺出」爭取調劑費與基層藥局一致，藥師界反嗆此舉衝擊「醫藥分業單軌制」，揚言「等比例調高」調劑費，醫、藥界隔空互嗆，勢必牽動民眾的健保費。

114年健保總額談判將預定在九月底前協商，一名前衛政官員表示，衛福部若一口氣同意診所與基層藥局的調劑費調漲，每年健保固定支出恐將再增加10多億元，勢必壓縮其他醫療給付的空間，也推升健保費調高的壓力；若只支持調高診所調劑費，雖然預算支出可控制在8億元左右，但衝擊行之有年的「醫藥分業」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

所謂「醫藥分業單軌制」，就是指醫院、診所不設藥局，患者拿醫院診所釋出的處方箋到基層藥局拿藥。但該國外行之有年的制度，在台灣卻遭到醫界，尤其是病患為兒童的教學醫院以及小兒科、耳鼻喉科診所等強烈反彈，時任衛生署長張博雅因此宣布，過度時期，醫院、診所仍可設藥局，與基層藥局形成「雙軌」，但健保的長期規劃目標仍是基層藥局「單軌」。

他提醒，前衛福部長薛瑞元在總統大選前，取消醫療院所掛號費收費上限，剛從民眾腰包掏完錢，現在診所又要調高調劑費看似與民眾無關，然而牽動健保總額最終還是得調高健保費，除非衛福部能提出診所調劑費調漲的「必要性」、「有效性」，否則民眾不會認同。

醫師公會、藥師公會兩大「綠鐵粉」傳出「內戰」，事件源起於今年8月16日綠委賴惠員召開「西醫基層院所藥事人員藥事服務費支付點數、比照基層（特約）藥局調升到54點協調會」。

8月13日，藥師公會接到賴惠員辦公室公函，聲稱協調會因故取消，但藥師公會代表8月22日出席衛福部健保署舉辦的113年健保總額預算協商的第三次會議時，卻赫然發現賴惠員宣布取消的協調會，其實只是「沒收」藥界代表與會；而且健保署長石崇良在協調會中裁示共識，意即基層診所目前健保點值39點調劑費，將調整與社區藥局點值54點相同。感覺被耍的藥師公會立馬炸鍋，痛批綠委聯手官員「以欺瞞手段排除藥界聲音」，宣布退出衛福部健保總額協商會議。

▲民進黨立委賴惠員因替「調漲基層診所藥師調劑費」召開協調會，遭藥師公會全聯會強烈譴責刻意欺瞞、排除藥界聲音，賴惠員則反擊是全聯會理事長黃金舜誤解行政程序。（圖／CTWANT提供）

一名藥師指出，賴惠員先生是地方診所開業醫師，藥師界認為立委未利益迴避，曾力挺蔡總統的藥師公會理事長、現任總統府資政黃金舜也槓上衛福部長邱泰源，抱怨邱泰源昔日任醫師公會全聯會理事長、不分區立委期間，對其他醫療人員事務立場不公正，還質疑邱「到底是醫師公會部長，還是醫療體系部長？」。

「英系」藥師理事長槓上「賴系」醫師部長，層峰高度重視。石崇良公開為紛擾致歉，坦言程序瑕疵，賴惠員澄清原定取銷的協調會後來又恢復，「基於確保討論集中高效」才先邀請已提出調漲案的醫師公會與官員討論，她還批評黃金舜身兼國策顧問與民進黨員，卻誤解行政程序表達遺憾，導致醫、藥界間對立與矛盾。

「黃金舜是老江湖，當然不理賴惠員，一狀就告到民進黨中央」知情人士說，黃金舜後來率被「放鳥」的藥師公會全聯會、藥劑生公會全聯會拜會民進黨中央。據藥師公會全聯會後新聞稿指出，民進黨副秘書長何博文告訴黃金舜，賴立委個人行為造成藥界誤會，流程上確實有應檢討之處，民進黨非常重視藥界聲音，讓黃出了口悶氣。

但醫界爭取調劑費調高並未中止，傳出醫界要在9月22日層醫療協會晚宴上，向賴總統當面訴苦，但賴總統卻突在當天通知不參加餐會，反引發不想被捲入風暴的聯想。

▲民進黨向來視醫界、藥界為「鐵票區」，選前醫界、藥界也各自組成賴清德後援會，沒想到賴清德當選總統後，醫界與藥界卻為了調漲基層診所調劑費而開槓。圖為賴總統當著黃金舜的面，肯定藥師貢獻。（圖／CTWANT提供）

延伸閱讀

▸ 醫藥互槓2／醫界爭取漲調劑費 藥界籲衛福部以理服人

▸ 寵物情緣／馮偉傑10萬名牌包被咬爛 不捨懲罰愛犬「沒了就沒了」

▸ 影爆點／Netflix料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》把階級鬥爭搬上料理檯