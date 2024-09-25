鼻塞男「聞到惡臭」竟是罕見鼻癌！北榮醫順利摘除「還保留嗅覺」

▲醫療團隊利用內視鏡從鼻腔進入手術。（圖／北榮提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

49歲陳先生有右側鼻塞和鼻膿症的問題，但卻會一直「聞到惡臭」，就醫檢查發現罹患「顱底嗅覺母神經細胞瘤」。醫師指出，該腫瘤是罕見的鼻顱底惡性腫瘤，經手術切除腫瘤，再接受放射治療，追蹤至今已經第四年都沒有復發。而北榮內視鏡顱底手術團隊從2015年至今已完成超過900例顱底手術。

北榮鼻頭頸科主任趙勻廷指出，該個案曾在外院接受右側鼻腔腫瘤切除手術，不過仍持續有鼻塞卻聞到惡臭的問題，就醫檢查才知道罹患罕見惡性腫瘤，大小約4公分，經評估後和神經外科主治醫師王緯歆一同手術清除鼻腔和顱底腫瘤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

趙勻廷進一步說明，為了完整根治問題，手術中也切開腦膜並移除嗅覺神經，徹底清除可能蔓延的腫瘤細胞，再進行重建，手術總共進行6小時，手術完成後，陳先生再接受放射治療，治療完成後，還保留了嗅覺功能。

▲北榮醫師「兩人四手」一同替患者摘除惡性鼻顱底腫瘤。



在治療上，嗅覺母神經細胞瘤常侵犯雙側嗅神經，通常採用雙鼻路徑進行前顱底廣泛切除，但往往需犧牲嗅覺功能。趙勻廷說，因陳先生腫瘤僅涉及單側顱底，才可以進行嗅覺功能保留的嘗試，很幸運的是經過醫療團隊的努力，腫瘤獲得控制，也最大程度維持了患者的生活品質。

趙勻廷提醒，嗅覺母神經細胞瘤是長在鼻腔當中的惡性腫瘤，相對罕見，約占所有鼻腔腫瘤的3%，每年總體發生率約250萬分之一，該腫瘤源於鼻腔頂端的嗅覺神經上皮，特別容易沿嗅絲穿過顱底到達顱內，侵犯鄰近的腦與眼睛，任何年齡皆可能發生，尤其好發40-60歲成年人，常見症狀包含流鼻血、嗅覺喪失、鼻塞與鼻部疼痛等，若有異常症狀務必要即時就醫診治。

