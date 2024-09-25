護理師「尿變啤酒泡沫」！　腎臟發炎禍因是婆婆

▲護理師腎臟突發炎，揪出兇手竟是婆婆帶來的壓力。（示意圖／網友提供）

記者李佳蓉／綜合報導

難以排解的壓力會誘發疾病，不只工作、課業或主管，事實上很多壓力來自於家人。醫師洪永祥指出，一名人妻護理師患有慢性腎絲球炎，過完年後開始落髮、水腫、尿液像「啤酒上的綿密泡泡」，就醫檢查發現蛋白尿嚴重，服藥治療的期間她化身柯南揪出兇手，就是北上過年的婆婆，其愛碎念的性格成為她的壓力來源，才一離開她症狀全好了。

腎臟科醫師洪永祥近日在《醫師好辣》節目中分享，該名30多歲的護理師本身患有慢性腎絲球炎，腎臟發炎的問題會伴隨其一生，狀況好可和平共處、狀況不好則會產生大量蛋白尿合併腎功能退化。她在過年後突然開始掉頭髮、水腫胖5公斤、腰痠背痛還爆發口角炎，驚見尿尿的泡泡就像啤酒上層的綿密泡泡，「我一聽這一定是腎臟有問題」。

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經過檢查，護理師的蛋白尿問題果然很嚴重。洪永祥表示，因當時正值年假期間，推測她是不是每天大魚大肉、作息不正常或熬夜打牌才落得這下場。怎料患者一臉委屈解釋自己身為護理師，且患有慢性腎衰竭「怎麼可能會這樣？」這才讓醫師意識到他說錯話了，話鋒一轉開藥讓她返家服用，並要她回想是否有其他致病原因，2週後再回診。

▲人妻護理師扛不住婆婆的壓力，病況也跟著惡化。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

洪永祥說，護理師2週後回診興奮地分享「終於知道為什麼會生病？」原以為是自己開的藥超有效，讓她重拾健康，怎料患者透露，每次只要南部的婆婆北上來住，其愛碎碎念的個性讓她情緒緊繃、壓力大到睡不好，此次過年婆婆久住多日，她扛不住壓力導致病況惡化，對方才一返家所有症狀都改善了。

洪永祥一聽笑了，並表示，每個人都必須要有自己的紓壓管道，若沒有效，則建議可找精神科醫師諮詢，有些藥物或許有幫助。