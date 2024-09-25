他滑倒「劈腿近180度」！腳抬不高開2次刀沒用　醫揪問題

▲有患者跌倒，髖關節肌肉韌帶受傷。（圖／員榮醫院提供）

記者張乃文／台北報導

一位70歲長輩先前因為雨天滑倒，右腿劈開近180度，後續發現右腳無法抬起，且右側髖關節劇痛，原本認為是椎間盤突出，甚至開了兩次刀，仍未見改善。後續醫師再度檢查，研判為右側髖關節肌肉韌帶受傷發炎，俗稱「彈響髖」，經過治療後，隔日患者已可順利抬高右腳。

員榮醫療體系員榮醫院神經內科主任葉宗勲分享，日前收治一名70多歲患者，因為月前天雨滑倒，右腿劈開近180度，後續發現右腳無法抬起，右側髖關節處也出現劇痛，原本被推斷為椎間盤突出，腰椎甚至開了兩次刀也未見改善。赴員榮醫院檢查，醫師研判是右側髖關節肌肉韌帶受傷導致，安排檢查後評估為「右側外側髖關節彈響症候群」，俗稱「彈響髖」。

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葉宗勲表示，患者在右髖關節處施打PRP(高濃度血小板血漿)及高濃度葡萄糖，第二天主動回診告知右腳已能抬高。他說明，彈響髖是指髖關節在活動的過程中發喀啦聲響，大部分不會疼痛、無力；少部分因為關節內的軟骨受傷會有不適現象，常發生於骨盆過度前傾或臀中肌過緊，造成髖關節位置偏移。

葉宗勲說，這個部位受傷，大部分與髂脛束症候群有關，髂脛束是臀大肌和闊張筋膜肌所形成的帶狀肌腱，當髂脛束或臀大肌附著處發炎增厚時，會磨擦到股骨大轉子，有些病人會出現彈響聲。而髖關節的周圍肌群上，任何一個地方肌肉緊繃或是無法正常發力，都能造成彈響髖問題出現。

葉宗勲提醒，髖關節疼痛不一定只是脊椎或是骨頭問題，也有可能是肌肉靭帶拉傷。他表示，近一個月以來已有至少5位患者因此就醫，年紀大多70歲以上，原因包括扭傷、拉傷、挫傷、過度使用或過度緊繃。

葉宗勲提醒，如平日無規律訓練，突然大量運動的民眾、久坐髖部肌群緊繃的上班族、意外扭傷髖關節，都是彈響髖高風險族群。