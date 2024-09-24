秋冬換季氣喘好發！2成患者未定期回診　醫示警：可能肺功能衰退

▲國內約有200萬人有氣喘問題。（示意圖／記者趙于婷攝）



文／中央社

秋冬換季，加上病毒夾殺，氣喘過敏族怕急性發作，根據統計，台灣每5名氣喘患者1人控制不佳，21%未定期回門診追蹤。醫師呼籲找到致敏關鍵，從源頭阻斷發炎反應有助避免發作。

台北醫學大學醫學院前院長、北醫附設醫院胸腔內科專任主治醫師郭漢彬今天向媒體說明，氣喘是常見的慢性呼吸道疾病，台灣成人氣喘盛行率為12%，兒童氣喘盛行率則為15%，換算國內約有200萬人有氣喘問題，但許多診間患者就算已確診氣喘，仍採取消極治療態度。

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郭漢彬說，氣喘主要以外因性氣喘為居多，因塵蟎、動物、菌、花粉等外來過敏原誘發免疫系統過度活化，造成氣道收縮、分泌物增加等，造成「喘、悶、咳」，許多人把氣喘「喘、悶、咳」等當作一般感冒處理。若民眾久咳不癒、胸悶與喘鳴聲等類似氣喘症狀，應及早尋求醫療協助。

即使氣喘患者被診斷，仍有21%未依醫師指示定期回門診追蹤。郭漢彬表示，不少患者有「發作時再就醫即可」的錯誤認知，或擔心類固醇的心悸、噁心暈眩，或月亮臉與水牛肩等副作用，未積極治療。若氣道未受到良好控制，不僅發作頻率提高，肺功能更有可能衰退，嚴重者有死亡風險。

成大醫院胸腔內科主治醫師廖信閔也指出，氣喘是複雜的發炎疾病，長期處於發炎階段、受過敏原刺激，會誘發身體免疫系統過度活化，導致支氣管管徑狹窄，造成氣喘急性發作。若氣喘放任不處理，氣道反覆腫脹與重塑，可能影響呼吸及生命安全，呼籲善用檢測找到過敏原控制病情。

40多歲的上班族李姓男子就是在找出氣喘成因與治療後，氣喘發作頻次明顯降低，他從小有氣喘症狀，每當秋冬換季就容易急性發作，頻繁請假影響工作，過敏原檢測後，積極治療，至今5、6年過去，秋冬也幾乎未再因急性發作住院治療，對工作及生活品質都有大幅改善。

正值秋冬換季，當室內外溫差超過7度，就容易誘發氣喘發作，再加上東北季風將北方塵土帶往台灣，空氣細懸浮微粒（PM2.5）含量升高，增加過敏反應。廖信閔提醒疑似氣喘症狀或過敏性體質的民眾應提高警覺，做好防護準備，如佩戴口罩、減少暴露空氣過敏原，減少氣喘發作。