沒有壞壞過！　30多歲男「肛門長菜花」

▲男子自述被「馬桶水濺到」慘釀肛門長菜花。（示意圖／記者林緯平攝）

記者李佳蓉／採訪報導

菜花不是只透過性行為才會得！泌尿科醫師顧芳瑜指出，曾收治一名30多歲男子心急求助「肛門長菜花」，喊冤自己還是處男、從來沒有壞壞過，不解為何會中鏢？在詢問對方是否有出入公共場所的印象，他突然想起不久前在公廁上大號，因糞便體積較大，「噗通」一聲墜入馬桶後，慘被濺起的水花噴到，以此研判很可能因此感染。

顧家醫療總院長、泌尿科醫師顧芳瑜在粉專拍攝衛教影片分享，性病有很多種，包括菜花、梅毒、愛滋病等，其中最容易「到處長」的就是菜花，曾有醫師因吸入手術過程中飄出的煙，鼻孔內因而長出菜花。而他則是遇過患者衰中「大三元」，不只嘴巴長，就連肛門、陰莖都難逃菜花侵襲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲男子肛門長菜花，趕緊向泌尿科醫師求救。（示意圖／記者李佳蓉攝）

顧芳瑜接著說，菜花（人類乳突病毒）並非只靠性行為傳播，在公共廁所、溫泉都有中鏢風險。他接受《ETtoday健康雲》採訪時表示，一名男子因「菜花長在肛門口」而求診，在詢問接觸史時得知，患者還是處男，再追問最近是否有出入公共場所的印象，對方突然想起在工地上班時，常使用外面的公廁，不久前上大號，被巨大屎塊墜入馬桶後濺起的水花沾到肛門，此外無其他接觸史。

顧芳瑜依男子所述，研判很可能是因為公廁內藏有菜花病毒，不小心沾染到而感染。他也傳授小撇步，上公廁時可以撕一張衛生紙放入水中，以降低糞便掉落後水花四濺的可能性；若廁所中配有馬桶消毒液，也最好先噴一噴，可降低染病風險。

得到菜花能根治嗎？顧芳瑜說明，只要將長菜花之處燒掉就不會再長，但麻煩的是，這種病毒會有一段很長的潛伏期，因此可能發生身上多處都有「只是還沒長出來而已」。他也提醒國人，要避免染上菜花，最好的方法就是施打HPV疫苗，可藉此防範更多的病毒種類。

▼醫師建議可用消毒液噴馬桶坐墊再上，降低感染風險。（示意圖／pakutaso）