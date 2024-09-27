資訊量太大！《小編沒收工》專訪超自律來賓「選對食物」比運動更重要

▲《小編沒收工》本週最新節目邀請到長期提倡食療，並創立「綠量Greenergize」超級食物營養補給品的掌門人Hank。（圖／品牌提供）

生活中心／綜合報導

皮膚紅癢、冒痘痘、過敏、痛風、高血壓、脂肪肝和三酸甘油脂飆高，竟然都跟手搖飲、加工紅肉、麵包蛋糕等精緻澱粉脫不了關係！？沒錯！現代人除了因為工作生活壓力，造成睡眠作息不穩定，以為有克制但仍然NG的飲食習慣，也是害身體反覆發炎的關鍵之一。ETtoday備受歡迎的Podcast節目之一《小編沒收工》，本週最新節目就讓主持人和製作團隊震懾到說不出話，例如：手搖飲都叫微糖或1分糖了，竟然還是會對身體造成傷害？

「果糖陷阱」你聽過嗎？

根據製作團隊搜集來的新聞資料顯示，自以為點微糖、1分糖的手搖控，其實都落入了「果糖陷阱」！初日診所減重專科暨家醫科醫師許芷瑜曾經計算出，一杯微糖飲料約含3～5顆方糖的糖量，如果每天喝一杯微糖飲料，26天下來等於吃了100顆方糖，同時又等於一罐500克的果糖，1年下來就是高達12罐500克的果糖，等同於1,200顆的方糖。

主持群表示，果糖可怕的地方就在於，身體負責代謝果糖的器官主要是肝臟，過量攝取果糖就代表肝臟要加班工作，中間不只會因為氧化壓力造成發炎，加重引發痛風、腎結石、高血壓的風險，還會讓肝臟產生脂質新生脂肪，進而形成脂肪肝。有些女生看起來身材超標準，但體檢後卻發現有輕微脂肪肝，絕大部分就是因為手搖飲喝來的，因此不可不慎。

家醫科醫師蕭伶茲也指出，儘管有些店家強調使用天然蔗糖和蜂蜜，但其實依然含有比例不等的果糖，這時只是喝杯微糖飲料，還是很容易超過女性30g/天，男性50g/天的上限。因此主持群呼籲聽眾，無論夏天冬天，還是乖乖選擇無糖飲料或水能真正療癒止渴。

有些人可能會想「不然就喝健康果汁或青汁吧」，但擁有多年食療經驗的來賓Hank則意外爆料，原來「現在很多青汁飲品，其實都會先加糖再上市，因為糖可以刺激口味，同時也會刺激多巴胺釋放，給消費者紓壓的感覺。」因此可以說，「糖現在在各種食物中，是無所不在的！」

外食族別把身體搞得「慢性發炎」！

除了含糖的手搖飲或部分保健飲品，還有許多食物看起來「相貌平平」，卻是讓身體容易發胖、增加糖尿病與心血管疾病風險的「狠角色」！

首先就是擁有飽和脂肪酸的豬、牛、羊等四條腿動物的紅肉，當身體攝取過多的飽和脂肪就會引發發炎反應，因此建議紅肉一天吃50g就好，大約等於3～4片牛肉片的量。加工過的紅肉製品如香腸、熱狗、培根、臘肉和煙燻肉，就更不用說了，甚至還會增加癌症的風險。想抗發炎則可以多吃飽和脂肪酸低，且高蛋白、低脂肪的雞肉和蝦類，又或是抗發炎成分DHA含量比鮭魚還要高27%的鯖魚也很適合。

而像是在早餐店和超商拎了就走的三明治、麵包、饅頭，或跑咖啡廳一定要點的奶茶、蛋糕、餅乾和冰淇淋等，也是血糖生成指數（GI）高、很容易促進身體發炎的危險群！高鹽食物不僅容易引起發炎反應，還會引起高血壓。

不過外食族並不是什麼都不能吃，只要多選擇原型食物例如雞肉、魚肉、海鮮等白肉，及適量的紅肉用量，以藜麥、燕麥、糙米取代精緻澱粉，多吃無調味堅果、優格、小番茄、藍莓、葡萄等取代麵包甜點，就能幫身體減輕許多過往的發炎負擔。

補給新趨勢「一天一包」滿足天然、健康的營養所需

長期提倡食療的Hank表示，自己過去很專注透過運動訓練來維持自己的外型與健康，但經歷過許多次身體給的疲憊、過敏、消化不良等反應，他終於發現，「我沒有對自己的飲食負責。」

於是他開始著手研究飲食與身體的關係，了解原型食物對健康的重要後，在2020年正式創立「綠量Greenergize」超級食物營養補給品，集結各種超級食物、鹼性綠色蔬果、膳食纖維、礦物質、益生菌及益生元等，透過專業乾燥技術保留食材完整營養，飲用上也設計成方便攜帶，讓外食族即使出差也能輕鬆補充。

▲「綠量Greenergize」主打透過專業乾燥技術保留食材完整營養，讓外食族隨時隨地都能輕鬆補充。（圖／品牌提供）

因此，Hank 在節目尾聲中分享了一些建議，特別適合想減脂、追求健康的上班族。他強調：「吃真正的食物，不要吃加工食品。」除了知道哪些該吃、哪些不該吃外，盡量選擇不同顏色的蔬果來滿足身體的均衡營養需求。如果平時很難攝取足夠的營養，像「綠量Greenergize」這樣集結綠營養的補給品，可能就是不錯的輔助選擇！