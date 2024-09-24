東台灣婦女福音！慈院引進新技術　治療子宮肌瘤30分鐘無傷口

▲婦科主任李佩蓁表示，婦女子宮肌瘤合併右側卵巢巧克力囊腫，手術後經核磁共振造影掃描，子宮內的肌瘤已減少九成以上（紅圈所指），剩餘部分則會隨著時間萎縮。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院婦科手術中心繼引進無創標靶音波刀（MRgHIFU），再引進超微創微波消融刀最新技術，讓飽受子宮肌瘤、肌腺瘤等病苦的婦女有更多的治療選擇。

婦科主任李佩蓁指出，一位患有6.5公分的子宮肌瘤合併右側卵巢5公分巧克力囊腫的45歲婦女，同步接受微波消融治療與摘除卵巢囊腫；整個消融過程僅19分鐘11秒，且經核磁共振造影掃描，子宮內的肌瘤已減少九成以上，剩餘部分則會隨著時間萎縮。

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▲婦科主任李佩蓁指出，經腹部超音波掃描能在5分鐘內即可完成子宮結構檢查；無侵入性，沒有性經驗的患者，也能快速、安全地進行。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

子宮肌瘤、肌腺瘤是婦科常見的良性腫瘤，特別是在40歲以上的女性中更為普遍。因肌瘤大小、數量和位置不同，有經痛、經血過多導致貧血、下腹痛、頻尿及排便困難等症狀。李佩蓁主任指出，經腹部超音波掃描能在5分鐘內完成子宮結構檢查；並無侵入性，即使沒有性經驗的患者，也能快速、安全地進行。

子宮肌瘤、肌腺瘤的發病率常隨著年齡增加，50歲以上的女性罹患率超過四成。李佩蓁主任說，大多數無症狀的子宮肌瘤可先觀察，若症狀已影響生活品質，建議儘早就醫檢查接受治療；目前治療方式除了腹腔鏡肌瘤切除手術、達文西肌瘤切除手術等微創手術，花蓮慈院更自2023年5月起，陸續引進無創標靶音波刀及超微創微波消融刀等技術，讓東台灣醫療無偏鄉差距。

▲花蓮慈院婦科主任李佩蓁（左一）、手術護理師與刀房助理，在手術室進行超音波導引微波消融術。

李佩蓁主任提到，無創標靶音波刀是利用MRI（核磁共振造影）做引導跟定位，把高頻率的超音波聚焦在—個點，然後逐步加熱消融病灶，體表無傷口；超微創微波消融刀則透過腹腔鏡及超音波影像即時監控，將水冷式消融針插入腫瘤，瞬間產生攝氏100度的熱能於腫瘤組織，至病灶處凝固壞死，腹部僅有微小針孔，痊癒後幾乎看不見。

李佩蓁主任表示，微波消融刀技術不但能精準有效的消融子宮肌瘤等病灶，因水冷式消融針具水冷保護效果，可避免高熱對周圍組織如腸子和膀胱的損傷。相較於標靶音波刀，微波消融刀的治療時間更短；以5公分大小的肌瘤為例，標靶音波刀需2小時完成，微波消融刀約需30分鐘。兩者都是自費醫療。

▲李佩蓁醫師提醒，只要仍未停經，子宮肌瘤仍有可能持續增長，因此即使消融成功，仍需定期追蹤肌瘤是否有復發。

李佩蓁主任也提到，微波消融刀具有超音波導引靈活的優勢，消融針可從腹部、陰道或腹腔鏡孔洞插入肌瘤進行消融。因此對於希望保留子宮功能或想快速復原、重返日常生活的患者，微波消融刀和標靶音波刀都是理想的選擇。



不過，李佩蓁主任強調，有關治療方案需根據患者的年齡、生育需求及症狀進行評估。例如，50歲以上且肌瘤體積較大的患者，且無生育需求，考慮未來可能惡性變化，她建議以達文西機器手臂進行肌瘤或子宮切除是更為合適的方案。

儘管子宮肌瘤、腺肌瘤的治療技術不斷進步，李佩蓁主任也提醒，只要仍未停經，子宮肌瘤仍有可能持續增長，因此即使消融成功，仍需定期追蹤肌瘤是否有復發。

