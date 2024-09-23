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北榮9／27起開放公費「流感、新冠疫苗」預約！僅限網路掛號

▲▼流感疫苗、消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲今年流感疫苗將在10月開打。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者趙于婷／台北報導

台北榮總今宣布，自9月27日（星期五）上午9時起，開放公費成人流感疫苗暨新冠肺炎疫苗接種預約掛號，並自10月1日（星期二）起提供接種服務。北榮提醒，開放預約掛號僅限網路掛號，未開放語音、APP掛號，目前自費流感疫苗接種尚未開放，將公告於醫院官網最新消息

首波公費流感及新冠疫苗接種對象為65歲以上成人、55歲以上原住民、高風險慢性病患、罕見疾病患者、重大傷病患者、6個月內嬰兒之父母、孕婦、18歲以下的兒童及其餘符合資格民眾。

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另出生滿6個月以上至18歲的兒童可至兒童醫學部接種流感疫苗（12歲到18歲兒童請至家庭醫學部接種新冠疫苗）；惟父母均為外國人，且父母均無加入健保及無居留證之兒童需自費接種。

另孕婦（已領取國民健康署編印「孕婦健康手冊」）請至婦女醫學部門診接種。6個月內嬰兒之父母（需攜帶嬰兒出生證明文件或戶口名簿），可於兒童醫學部接種（父母皆可）或婦女醫學部門診接種（僅限母親）。

北榮表示，為配合防疫分流，避免群聚，院方將依中央疫苗配送劑量機動調整開放可預約掛號的日期及名額，如有接種時程、地點或方式等各項變動，將即時公告於醫院官網最新消息，民眾要注意查閱。


 

關鍵字： 流感疫苗 公費疫苗 自費疫苗 流感

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