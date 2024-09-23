好多人生病！　醫揭「2大宗患者」

▲醫師觀察，最近有許多呼吸道感染症狀的患者。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

好多人生病！耳鼻喉科醫師李典憲提醒，中秋假期過後的門診依舊忙碌，除了腸胃炎的病人有增加之外，呼吸道感染症狀的病人也不少，這兩天接連遇到RSV、腺病毒、新冠的個案。

李典憲在臉書說，18日早上遇到一個連3天高燒40度的4歲孩子，呼吸音明顯有喘鳴聲，這種短時間就產生下呼吸道症狀，還是要想到流感、呼吸道融合病毒（RSV）感染的可能，幫孩子篩了流感跟RSV，結果是RSV陽性。

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李典憲表示，19日早上則遇到一個腺病毒感染的年輕女性，她高燒兩天、嚴重咳嗽與腹瀉，後來檢查喉嚨發現右側扁桃腺有化膿，結果腺病毒快篩結果為陽性。

李典憲指出，19日下午則是有位主訴發燒、肌肉痠痛、輕微咳嗽症狀的中年女性來診所求診，後來快篩結果為新冠確診，由於病人是首次確診又糖尿病病史，因此他隨即開立抗病毒用藥，降低重症風險。

李典憲提到，這些呼吸道病毒雖然臨床症狀有時候會有點類似，但仔細詢問病史和理學檢查，其實還是可以找到一些蛛絲馬跡，幸好診所也備有各類快篩，幫助鑑別診斷，給予病人更精準的衛教與治療。