「碘」是容易忽視的營養缺口！醫示警和「長者認知衰退」有關

▲碘鹽是攝取碘的穩定來源。（圖／達志／示意圖）

文／好食課

台灣在2025年時，將要邁入超高齡社會，許多民眾關心銀髮長者的健康問題，北市聯醫中興院區整合醫學照護科姜冠宇醫師指出，碘是長者照護容易忽視的重要缺口！

缺碘時代來臨？長者缺碘率破5成！

姜冠宇醫師於FB粉絲頁指出，45歲以上成人的碘缺乏盛行率約有五成，但銀髮族的狀況可能更為嚴重。根據106-109年國民營養健康狀況變遷調查與高齡營養監測資料中，65歲至74歲長者的碘平均缺乏率為56%，是全年齡族群之冠，其中女性長者的碘缺乏率更是超過60%，顯示長輩缺碘問題十分需要受到重視。

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缺碘無急症，但可能與長者認知衰退有關

姜冠宇醫師說，在臨床照護上，因為碘缺乏未有急症問題，因此相較於鈉鉀氯鈣磷鎂等電解質，較未被重視，但碘缺乏已可屬於公衛問題，可從文獻上看到缺碘除了會有甲狀腺功能衰退外，也可以看到腦部海馬體異常或大腦某些區塊的萎縮。

2017年刊登於⟪The Journal of Nutrition, Health and Aging⟫的一項研究，共有866位平均歲數為72歲的受試者參與，學者在比對其飲食內容與腦部核磁共振，結果發現碘攝取較少的長者，腦部體積萎縮程度較高（文獻來源：J Nutr Health Aging. 2017. 21(9):971-979）。姜冠宇醫師進一步指出，這些結構的變化也與長者認知功能衰退有潛在的關聯。

碘鹽是碘的穩定來源，幫助長者獲取碘離子

過去台灣曾廣泛發生甲狀腺腫大問題，因此政府制定了碘鹽強化政策。然而，隨著加入世界貿易組織，不含碘的進口鹽品佔據主要市場，也帶來了國人再次缺碘的危機。

姜冠宇醫師表示，海帶是補碘的重要食材外，但因為我們並未有每天攝取海帶的飲食習慣，因此碘鹽就成為日常飲食的正途，透過碘鹽來獲取穩定的碘來源。

近年，確實有研究發現攝取碘鹽，有助於幫助長者降低認知功能障礙風險。2022年一篇針對浙江60歲以上長者的研究，探討長者碘鹽、非碘鹽與認知功能障礙的關係。

研究發現，在10,217位長者中，共有16.1%具有認知功能障礙，相較於攝取非碘鹽的長者，攝取碘鹽可以使罹患認知功能障礙風險勝算比（odd ratio）減少59%。

碘鹽補碘需注意鈉問題，營養師建議可選擇減鈉鹽

姜冠宇醫師在FB粉絲頁也提醒，碘鹽是補碘最佳來源，但因為是鈉鹽，對於常有多重共病的長者來說，要注意不要攝取過量，避免造成其他問題。

對此，林世航營養師補充，目前含碘的鹽品有許多種，除了一般精鹽以外，也有減鈉設計的含碘鹽，高血壓族群可以選擇減鈉鹽，補充碘的同時也減少鈉攝取，但對於腎臟病患者而言就要小心鉀攝取，建議要諮詢臨床營養師後再做決定。