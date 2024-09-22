被爆致電罵彭啓明！賴清德今取消醫界晚宴行程　邱泰源照常出席

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者趙于婷／台北報導

衛福部長邱泰源昨天爆料總統賴清德曾因醫療院所減碳議題致電罵環境部長彭啓明，引發關注。而賴清德與邱泰源原定今晚出席「基層醫療協會理監事會議暨醫師聯誼晚宴」，不過總統府上午已取消該行程；衛福部則表示，邱泰源會按照原訂行程出席。

邱泰源21日出席醫務管理學會年會，致詞時卻提及總統致電「罵環境部長」，認為環境部沒給足夠資源，讓醫療院所執行減碳。此話一出引發議論，邱泰源接受媒體聯訪回應，「我跟環境部長是非常好的朋友」，所以兩部溝通絕對無礙。

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邱泰源表示，「我跟環境部長是非常好的朋友」過去一同推動健康城市等工作，所以衛福部和環境部之間，溝通絕對無礙，「不可能有溝通不良的現象」。他解釋，先前因為兩部聯合舉辦大型活動，當時是針對醫院減碳等議題，總統也誇獎彭啓明。針對疑似被罵一事，彭啓明今也透露，賴總統口氣很平和希望加速，環境部已有具體方案可助醫院節能，未來續推動。

基層醫療協會原定晚間舉辦「基層醫療協會理監事會議暨醫師聯誼晚宴」，賴清德和邱泰源都會出席，但基層醫療協會理事長林應然表示，總統府上午約9點多通知總統另有公務，晚宴無法前來。邱泰源則是在下午一度因時間問題，不確定出席，稍早衛福部才確定邱泰源仍會照常出席。