抖音「蠟瓶糖」竄台　專家揭4點：國外沒問題≠台灣吃了沒疑慮

▲中國大陸爆紅的糖果「蠟瓶糖」、「蠟皮糖」引發關注。（圖／翻攝自淘寶官網）

記者張乃文／台北報導

中國大陸爆紅的糖果「蠟瓶糖」、「蠟皮糖」引發關注，近期在台灣網購平台也可看到，因無標示成分、未經許可販售，有專家質疑其風險。食品加工專家指出4點，從營養層面來看，大部分只有提供碳水化合物，不建議攝取；雖然少量吃不用太恐慌，但仍提醒，販售的行為本身已經違法，且國外吃了沒疑慮，不代表台灣一定沒風險。

對於蠟瓶糖，宜蘭大學學術副校長、食品加工專家謝昌衛受訪時提到，從營養層面來說，是不具備基本營養訴求，大部分僅提供碳水化合物，因此以小朋友而言，一定要減少使用。他說，加上這種糖果顏色豐富，很可能含有過度的食品添加物或相關色素，長期食用對於小朋友身心發展或肝腎損傷尚有疑慮，因此要避免大量食用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近年來蜂蜜產量銳減，衛福部次長林靜儀也質疑，「有那麼大量且價格低廉的蜂蠟可以做零食販售嗎？」謝昌衛說明，其實蜂蠟數量並不多，推論可能是化學替代，而食品衛生安全上也無法嚴格把關。他強調，台灣並未合法允許這類型產品進口，並不是其他國家吃了沒有問題，台灣就一定沒疑慮。

謝昌衛提到，雖然少量吃安全疑慮不大、不用過度恐慌，但產品本身並非合法販售，若有人販賣就已經是違法的。他說，有些人在國外食用，這是消費者個人選擇，無法阻擋，政府也無法為此替消費者做任何把關，但針對國內的情況，並沒有核准可在網路販賣或店鋪銷售。

北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，理論上食用蠟並不會吸收，也不會有什麼危害，像過去會討論蘋果是否使用食用蠟、或是食品容器會將食用蠟作為內層防水；但若是工業蠟，裡面可能有重金屬，如汞、鉛，或是色素危害等。

楊振昌指出，相關糖果的風險高低目前無法判斷，即便有人聲稱是蜂蠟包裹，但是否會造成消化不良等腸胃症狀，也難以確認。因外界擔憂蠟皮糖成分可能添加工業蠟及色素，對人體具有健康疑慮，他說，毒物中心尚未接獲食用後，出現不適的情況，但仍要提醒，食藥署並未核准進口，只要有人賣、就是違法。