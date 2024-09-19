上班族「1習慣」害人罹癌、早逝！　醫：運動也難救

▲長時間久坐增加早逝風險！專家提醒：單靠運動不足以抵消健康風險。（示意圖／ETtoday資料照）

記者邱晟軒／綜合報導

現代人生活步調快速，許多人習慣一次坐下來就將手邊的工作或任務完成才起身，認為這樣可以提高效率。並且在下班後會集中安排一段時間進行運動，試圖彌補一天久坐的時間。他們相信，這種「先工作再運動」的方式，不僅可以完成工作，還能保持健康，達到兩全其美的效果。然而，研究顯示，這種做法或許並沒有想像中的那麼有效，尤其是對於長期久坐帶來的健康風險而言。

李思賢（19）日在臉書粉絲團發文表示，2016年一篇刊登於《刺胳針》（The Lancet）期刊的研究，探討了長期久坐對死亡率的影響，並分析運動是否能抵消久坐的風險。

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這項研究規模龐大，分析了來自16項前瞻性隊列研究的數據，涵蓋超過100萬名來自不同國家的參與者，並追蹤了他們長達2至18年的健康狀況。研究結果顯示，長時間久坐（例如每天超過8小時）與早逝風險呈正相關。尤其是那些每天活動量不足（少於30分鐘中等強度運動）且久坐時間長的人，面臨著更高的心血管疾病和全因死亡率。

研究也發現，久坐不動對健康有多方面的負面影響，特別是當久坐時間超過6小時以上。久坐容易導致新陳代謝率下降，身體能量消耗減少，這會進一步引發肥胖、胰島素阻抗，增加2型糖尿病的風險。長期久坐還會影響血液循環，特別是對心血管系統的損害增加心臟病風險。

此外，久坐者的骨骼肌肉系統也會受損，長時間保持靜止姿勢容易導致肌肉僵硬、腰背疼痛等問題。最嚴重的是，久坐與慢性發炎有關，這會加速癌症等重大疾病的發展。因此，久坐的健康風險並不只是體重問題，而是全身性的負面影響。

李思賢建議，運動可以部分抵消久坐帶來的傷害，但單靠運動並不足夠。針對如何降低久坐帶來的傷害，民眾應從生活方式的多方面進行調整。首先，儘量避免長時間保持靜止姿勢，每隔30 ~60分鐘就應該起身活動幾分鐘，可做些伸展運動或走動。此外，將日常活動融入生活，例如使用站立式工作桌、步行或騎自行車上班、選擇樓梯而非電梯，都是有效的策略。

對於那些難以避免久坐的工作者，李思賢建議在一天中規劃固定的運動時間，並確保運動強度達到一定水準（如快走、跑步等）。最後，保持動態的生活方式，將活動分散到整天，而非集中於一天的某個時段，這將有助於改善整體健康狀況，並減少久坐對身體的長期損害。