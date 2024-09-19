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吞藥「姿勢對了」吸收最快！研究認證：10分鐘溶解完畢

吃藥,藥,。（圖／記者嚴云岑攝）

▲有研究發現，吞藥時「身體傾斜方向不同」影響藥在胃中的溶解速度。（示意圖／本報資料照）

文／健康醫療網　記者林怡亭報導

你知道其實吃藥姿勢也會影響藥物的吸收效率嗎？醫師葉宗儒曾在其個人社群「一葉草的白袍手札 - 帶你貼近醫學」中摘引美國Johns Hopkins大學發表的一項研究，結果說明吞藥丸的姿勢對於藥物的吸收效率有著顯著的影響。

向右傾斜服藥吸收更高效　吸收快慢與幽門位置有關

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這項研究旨在探討身體不同傾斜方向對藥丸在胃中溶解速度的影響。該研究團隊設計了一系列實驗，分別觀察身體右傾、坐直和左傾時對藥丸溶解時間的影響。實驗結果顯示，當受試者身體向右傾斜時，藥丸花費約10分鐘溶解完畢；當受試者保持坐直姿勢時，溶解時間延長至23分鐘；而當身體向左傾斜時，溶解時間則需高達100分鐘。因此得出研究結論，當身體向右傾斜時，藥丸溶解速度最快，而向左傾斜時溶解速度最慢。

這些數據清楚地表明，姿勢的改變會明顯造成藥丸在胃中溶解速度的差異，進而影響藥效的吸收與發揮。根據研究結果，醫師葉宗儒分析，此現象主要與器官位置和腸胃結構有關。大多數藥物在進入腸道後才開始發揮作用，而在此之前，藥丸會經過胃和十二指腸的連接口—幽門，幽門口位於身體靠右側處。因此當身體右傾時，藥丸會移動到最接近幽門的位置，相對更容易到達小腸，從而加快溶解速度和藥效發揮。相反地，當身體向左傾斜時，藥丸會遠離幽門，導致溶解速度最慢。

▲▼藥、吃藥、感冒藥。（圖／記者陳俊宏攝）

▲研究認為，改變吃藥姿勢對於需長期服藥者而言，具有重大意義。（示意圖／記者陳俊宏攝）

簡單動作提升吸收效率　幫助長期用藥病患更快見效

這項研究解釋了改變吃藥姿勢的重要性，對於需要長期服藥的患者來說，例如老年患者、久坐或臥床不起的病患，具有重大意義。通常許多老年患者面臨藥物吸收效率低下的問題，間接影響治療效果並延長康復時間。透過這項研究，醫師葉宗儒建議老年患者在服藥時採取右傾姿勢，以提高藥物溶解速度和吸收效率。對於行動不便或長期臥床的病人，該研究發現同樣提供了實用的指導意見，幫助他們在不改變藥物劑量的情況下，達到更好的治療效果。

因此，掌握「傾臥右側」的吃藥小技巧，不論是一般人生病用藥時或是需長期服藥的病患，在藥物進入體內後，將身軀靠右的姿勢有助於提升藥物吸收的效率，進而快速發揮藥效，降低康復或治療所需花費的時間。

延伸閱讀：

吃藥必知的「姿勢」大揭密 研究發現「這樣做」吸收最快！

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關鍵字： 健康醫療網 藥丸 藥效 吸收率 葉宗儒醫師 醫藥新聞 研究 幽門 姿勢

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