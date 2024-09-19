「5種人」最適合喝豆漿！營養師大推：順利排便

▲豆漿的鈣質吸收率與牛奶相近，含有較多能幫助鈣質吸收的礦物質。（示意圖／翻攝PEXELS）

文／常春月刊

牛奶與豆漿所含有的營養成分不同，並不能一概而論，且豆漿中的鈣質吸收率與牛奶相近，而豆漿也有較多能幫助鈣質吸收的礦物質，因此，也是預防骨質疏鬆症很有助益的一種健康食材。營養師劉怡里提醒，飲食上不要有所偏頗，應均衡補充豆漿及牛奶，以攝取完整的營養素。

各族群吃豆類的好處

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黃豆適合不同族群的人食用，但也不建議過量食用，以清漿（無糖豆漿）來說，每天約1杯（240毫升）即可獲得足夠的營養成分。

‧ 更年期婦女：黃豆能改善更年期不適症狀。

‧ 懷孕婦女：懷孕可能造成媽媽骨質疏鬆症或便秘現象，黃豆的豐富礦物質能增加鈣質吸收，而膳食纖維則能促進腸胃蠕動，順利排便。

‧ 學童：卵磷脂能補充腦部營養，活化腦部神經細胞的傳導功能，幫助學童讀書更事半功倍。

‧ 老人：有些老人容易有脹氣問題，黃豆製品雖然會產氣，但只要不過量就可以放心喝，建議早餐時以豆漿搭配穀類，以攝取完整的胺基酸及膳食纖維。

‧ 特殊疾病患者：

◇ 乳糖不耐症：因對乳糖敏感，飲用牛奶會腹痛、腹瀉，所以不喝牛奶，但也不建議以豆漿完全取代牛奶，可搭配優酪乳、優格等食用，增加鈣質吸收。

◇ 痛風：許多罹患痛風的人都會刻意減少豆類食品的攝取，但其實所有豆類都屬於中低普林的食物，並不會增加痛風發作機率，只要在急性發作時忌口，其他時候仍可適量補充豆類蛋白。

◇ 結石：許多人將結石歸咎於吃太多豆腐、豆漿，補充太多的鈣質？基本上結石多是水分補充不足所致，不應過分怪罪豆類食物。有結石的患者每天1～2杯的豆漿，並不會對身體造成負擔。

◇ 脹氣：脹氣體質者早餐下肚後腸胃蠕動比較快，可考慮以豆漿當早餐飲品，並搭配運動；或是正餐吃黃豆後配上木瓜、奇異果、鳳梨等水果，都能防止脹氣。

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