她「私密處搔癢飄異味」原因曝　男友分手

▲醫師提到，患者在鼠蹊部、大陰唇期會陰部，都有一些組織液滲出及異味的狀況。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

外科醫師陳榮堅分享，一名女性私密處搔癢飄異味，竟是肥胖導致，好不容易交到一個男朋友，還被懷疑是不是有性病，這段戀情也因此結束。

陳榮堅在臉書說，一位將近30歲的女生來看減重代謝門診，她一來就很堅定說，「我要減重，而且要用最快的方式瘦下來！」

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陳榮堅表示，通常減重都會循序漸進，先從改善飲食、運動，接著才考慮藥物或手術；當事人的BMI值38，確實已經屬於重度肥胖，但她一來就堅持要直接做減重手術，還是要了解她這麼急迫做手術的動機跟原因。

陳榮堅指出，原來患者一直以來都是胖胖的，而比較胖的人在走路或騎腳踏車等行動時，鼠蹊部那邊很容易摩擦，尤其在天氣悶熱的季節，很容易因為悶、癢去抓，她就常因此不小心抓破皮而感染，所以在鼠蹊部、大陰唇、會陰部，都有一些組織液滲出及異味的狀況。

陳榮堅提到，而讓患者下定決心來做減重手術的原因是，好不容易交到一個男朋友，在比較親密的時候，男生發現有這樣的情況，甚至還懷疑她是不是有性病，這段戀情也因此結束。

陳榮堅說，當事人也覺得不能再這樣過日子下去，要好好處理這個問題，一開始她先去看皮膚科和婦產科，但醫生給的解決辦法都是要「瘦下來」，沒有解決根本問題，治療好了又會再復發。

陳榮堅表示，「因為對她的打擊太大了，在手術後也積極配合飲食及運動，一年就瘦到BMI值24。這大概是8年前故事了，現在她也已經結婚，有幸福美滿的家庭了。」