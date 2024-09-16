治乾眼症見效！研究大推「嘻嘻嘻哈哈哈……」大笑療法

▲乾眼症是常見的疾病。（示意圖／達志影像）

文／常春月刊

笑可以幫住我們放鬆心情，早期的研究也表明，大笑練習有助於解決憂鬱、焦慮和壓力等心理健康問題；研究也發現，笑可以緩解慢性疼痛並增強免疫功能。現在有個最新研究表示，對於乾眼症患者來說，笑這也可能是一種安全、低成本的治療方法。

當眼睛無法產生足夠的淚液時，就會出現乾眼症，導致眼睛不適、發紅和搔癢。這是一種常見疾病，影響美國約1,600 萬人和全球 3.6 億人。某些藥物、醫療狀況和生活方式因素（例如螢幕使用、隱形眼鏡的使用和吸煙）可能會影響發生風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

發表在《BMJ》雜誌上的最新研究，測試了大笑運動對有症狀的乾眼症患者的有效性和安全性。結果顯示，大笑可以作為有症狀的乾眼症患者的一線家庭治療方法。

研究人員對 283 名 18 歲至 45 歲的參與者進行了為期八週的試驗，以測試其益處。參與者患有有症狀的乾性疾病，並使用眼表疾病指數（OSDI）評分來評估其嚴重程度。他們被隨機分配接受大笑練習或使用 0.1% 透明質酸鈉滴眼液治療，每天四次。

笑聲練習組的參與者觀看教學影片，並被要求在每節五分鐘的時間內重複「嘻嘻嘻，哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈」共30次。臉部辨識行動應用程式用於標準化鍛練並增強臉部動作，同時也透過相同應用程式追蹤眼藥水的使用情況。

「八週時，大笑運動組的平均OSDI 評分降低了10.5 分（顯示不適感減輕），而對照組則降低了8.83 分，平均差異為-1.45 分，這表明大笑運動的效果並不比滴眼液差。

另一個重要發現是，大笑運動組在非侵入性淚膜破裂時間（眨眼後角膜上出現第一個乾點所需的時間）、瞼板腺功能（防止流淚的油腺）等方面，表現出改善的結果蒸發太快）和心理健康得分。

延伸閱讀：

·眼睛乾「4方法」輕鬆緩解！ 眼科醫師叮嚀：不只桌上放盆栽，尤其1飲品更是必喝

·眼科醫示警「人工淚液含3成分」恐致白內障！ 千萬別當保養天天滴