抽菸會害「藥物效果降低」　服用「四大類藥物」當心了！

▲抽菸也會影響藥物效果。（圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

抽菸壞處比你想得多！藥師指出， 吸菸可能會直接影響藥物的藥效或增加心血管疾病風險，常見可能受影響的藥物有「抗精神病藥物、抗憂鬱藥物、支氣管擴張劑、苯二氮平類鎮靜安眠藥」。

國健署菸害防制組組長羅素英指出，菸草在燃燒不完全時，會產生多環芳香烴碳氫化合物（PAHs），這些物質不僅具致癌性，也是肝臟代謝酵素的誘導劑，會促進肝臟內代謝酵素如CYP 1A1、CYP 1A2及CYP 2E1等的代謝作用，有研究指出，吸菸者服用透過前述CYP酵素代謝的藥物，會比非吸菸者更快被身體清除，導致藥物的效果大打折扣。

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常見可能受影響的藥物有抗精神病藥物（如：Clozapine、Olanzapine、Haloperidol）、抗憂鬱藥物（如：Fluvoxamine）、支氣管擴張劑（如：Theophylline、Aminophylline）及苯二氮平類（Benzodiazepines）鎮靜安眠藥（如：Alprazolam、Lorazepam、Oxazepam）等。

吸菸也可能會直接影響藥物的藥效或增加心血管疾病風險。羅素英說，菸草中含有的尼古丁可能會刺激中樞神經系統，進而影響吸菸者服用苯二氮平類藥品（Benzodiazepines）的鎮靜安眠效果；尼古丁也會刺激交感神經，使血壓及心跳速率增加，使吸菸者服用高血壓及心臟病常用藥乙型阻斷劑（β-blockers）的效果降低。

另外，研究中也發現，吸菸還會降低服用吸入性類固醇藥物的效果，並增加服用口服避孕藥的女性罹患中風、心肌梗塞及血栓等心血管疾病的風險。

羅素英提醒，中秋佳節除了注意吃柚子可能會和藥品發生交互作用外，也要隨時留意自身用藥是否會與菸品產生交互作用，建議主動諮詢專業醫事人員，並在就診時告知是否有抽菸習慣或近期戒菸情形，以便醫事人員提供適切的醫療及用藥服務。