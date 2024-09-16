徐少強「食道癌」病逝！醫示警「早期無感」：出現8症狀當心

▲知名港星徐少強因食道癌病逝。（圖／翻攝自微博）

記者趙于婷／台北報導

香港知名武打明星徐少強9月1日因「食道癌」病逝於北京，享壽73歲。食道癌在初期沒有明顯症狀，醫師提醒，可多留意是否有「吞嚥困難、吞嚥時有異物感/痛感」，另包括「食物逆流、火燒心、聲音沙啞、胸後痛、體重減輕、上腹痛及久咳」等也是可能徵兆。

「食道癌」是男性十大癌症死因第5位，國健署110年癌症登記資料顯示，食道癌新診斷個案有2,881人，其中男性就高達2,614人，占9成以上，其中50至69歲發生人數占7成以上；另根據衛福部死因統計，111年有1,980人死於食道癌，是男性十大癌症死因排名第5位。

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中山醫學大學附設醫院陳志毅醫師指出，食道癌的風險因子包括「不健康飲食、菸酒檳、含亞硝胺食物、過熱的飲食溫度、胃食道逆流、肥胖、口腔衛生不良」等。

值得注意的是，食道癌的症狀除吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感外，也可能導致食物逆流、火燒心、聲音沙啞、胸後痛、體重減輕、上腹痛及久咳等情形，且初期大多無明顯症狀，現今也沒有實證有效的篩檢工具。

陳志毅提醒，日常要落實健康生活型態，另外國際癌症研究機構（IARC）將攝氏65度以上的「熱飲」歸類為食道癌可能的致癌因子，且研究顯示，過燙飲食的罹癌風險為一般熱食的1.92倍，因此也建議飲食上要避免過燙的熱飲，儘量溫涼後再食用。