原廠藥退出台灣「學名藥比較差」？　藥師：我也曾焦慮過

▲隨著政府大力推廣，未來醫師、藥師必須學習判斷學名藥的療效，才能更精準開藥給患者。（圖／資料照／CTWANT提供）

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原廠藥陸續退出台灣，食藥署認為市場上已有多種替代藥品可供選擇，且國產學名藥廠也將增產以應對需求，因此不會影響患者權益。但部分民眾對學名藥仍沒有信心，本身有過敏性鼻炎的王明媛藥師笑說：「當初『鼻炎神藥』退出台灣，我也是哀鴻遍野的其中一分子，但現在用學名藥也很OK！」一位不願具名的內科醫師表示，政府發展學名藥的立場已經十分清楚，未來醫師、藥師必須學習判斷各種學名藥的療效，才能找出最適合患者的藥物。

「原廠藥」指的是藥廠經過長期研發與臨床實驗、取得專利之藥品，在專利保護期內，只有該藥廠可以生產。「學名藥」則是指待專利期過後，其他藥廠透過證明品質與療效相當下所生產的同成分、同劑量及同劑型之藥品，即常聽到的「三同藥品」，同成分、同劑量、同劑型。

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健保署醫審及藥材組參議戴雪詠表示，世界各國醫藥主管機關針對還沒過專利期的藥品，都會給予好的價格，讓藥廠去進行研發，不過等到專利期過後，就會有更多同品質的學名藥參與競爭，藥費就會降低，學名藥逐漸取代成為主流，這是國際市場的常態做法。而且使用學名藥，各國政府也可把省下的藥費等資源，挹注到其他救命新藥的使用。

「目前上述退出健保市場的藥品皆有三同之學名藥，或相似藥理機轉之其他藥物作為替代方案，學名藥和原廠藥對於疾病的控制效果是相同的。」藥師公會全聯會副發言人、台北予志藥局執業藥師王明媛說，民眾會擔心也是合理的，就連她自己也曾經為此焦慮過。

擁有「鼻炎神藥」的CLARINASE 康瑞斯持續性藥效錠早在10年前退出台灣，當時一群過敏性鼻炎患者擔憂不已，不知未來該如何是好。「當初我也是哀鴻遍野的其中一人，也很怕替代的學名藥效果不好，現在回頭看真是多慮了。」王明媛說。

不過，王明媛坦承不同的藥物在不同的人身上，確實可能產生不同的反應。「如果民眾或醫師在治療過程中發現有『療效不相等』的狀況產生，可以通報食藥署，一同為製藥品質監督把關。」

▲王明媛藥師認為學名藥逐漸取代原廠藥，是國際市場的常態做法，例如美國、日本等國的學名藥涵蓋率皆達7~9成以上。（圖／翻攝自台北市藥師公會臉書）

家醫科醫師簡志龍則不認同學名藥，「我在諾華藥廠七年，很了解藥界生態的。

藥價多少是健保署訂的，台廠學名藥價是原廠的8成。舉利普妥lipitor為例，原廠一顆10元，那眾多台廠約一顆8元。藥廠賣給醫院或藥局更便宜，原廠差價約10-20%，上例就是8-9元。台廠或因成本便宜或因為搶奪市場，常給50-80%差價。」

簡志龍說，所以如果將原廠藥換成最便宜的學名藥，那醫院或藥局就有暴利。「舉上例，利普妥台廠藥賣醫院藥局2元，健保給8元，一個月30天，這顆藥價差就180元，一般慢性病處方可能有4-6種藥，那一張處方就可賺近1000元。所以這政策實施以後，醫師沒差，醫院或藥局大賺，而倒楣的則是病人與原廠。」

一位不願具名的內科醫師表示，「臨床上就有患者反應以前吃一顆原廠安眠藥就能睡，現在改吃學名藥要吃2顆；以前頭痛吃一顆就不會頭痛、現在要吃2顆。」這位醫師表示，但看到一年用量2000萬顆的安普諾維150毫克都退出台灣，可以深刻體認到政府發展學名藥的決心，目前許多學名藥廠也都增產因應。

與其消極抱怨藥價，這位內科醫師認為不如轉而研究各家學名藥的療效，如此才能幫助患者控制好疾病，不受原廠藥出走的影響。

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