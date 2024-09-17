中秋腹瀉竄升！醫曝諾羅症狀先吐後拉　最慘1天拉20次離不開馬桶

▲近期腹瀉疫情升溫，中秋節之後疫情恐怕再創新高，示意圖。（圖／記者周宸亘攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內腹瀉疫情拉警報，今年主要流行新型諾羅病毒GII.17，疾病管制署示警，中秋之後單周腹瀉就診恐上看15萬人次。醫師指出，典型諾羅病毒感染症狀為「先吐後拉」，又以前一兩天腹瀉最頻繁，嚴重甚至可能一天上廁所10~20次，離不開馬桶得一直跑廁所。對於年輕人來說可能撐過去就好，但年長者恐怕會因此脫水，還得送醫打點滴。

中秋節前後總是有多場烤肉、聚餐盛會，但也因此往往腹瀉疫情也會隨之升高。根據疾管署最新疫情監測，近期單周腹瀉就醫人次達到13萬人，另全國近4周（第33至36周）共接獲101起腹瀉群聚通報案件，雙雙創下五年同期新高。進一步分析病毒性腸胃炎以諾羅病毒引起為主，而且是以侵襲成人為主的新型諾羅病毒GII.17，大多數民眾無免疫力。

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書田診所家醫科主任康宏銘受訪表示，近期臨床觀察腸胃炎患者就醫確實有增加。而腸胃炎又可分為細菌性以及病毒性引起。他解釋，若細菌引起腸胃炎，通常是細菌本身製造毒素造成問題，要看毒素量，快的話餐後4~6小時就會發病。至於病毒性腸胃炎則是黏膜遭病毒感染引起發炎，潛伏期約2~3天。

▲中秋團圓烤肉烤蚵注意手部清潔及飲食衛生，防範諾羅病毒。（圖／記者楊智雯攝）

康宏銘指出，典型諾羅病毒會先吐後拉，先吐半天一天之後開始拉，當然症狀因人而異，通常也是來得快去得快，約2~3天可以自行恢復痊癒，但嬰幼兒、老人、免疫力比較差者可能會比較嚴重，如果腹瀉太嚴重脫水，可能需要就醫打點滴。

此外，諾羅病毒在急性腹瀉停止之後48小時內仍有傳染力，建議症狀緩解後48小時再恢復上班上課，並注意正確洗手，以避免傳染他人。

疾管署指出，中秋燒烤除肉類、蔬菜外，蚵、貝等帶殼水產亦為民眾喜歡之食材，提醒民眾燒烤時應做好留意食材新鮮，勿有腥臭味；烹調或餐前以肥皂洗手，保持手部清潔；不可生食，以免食入病毒或細菌；食物要充分加熱並徹底烤熟；食材及器具生熟分開，防止交叉污染等5措施，安心享受美食。

此外，疾管署也特別呼籲，烹烤蚵類務必於殼打開後再繼續烹煮3-5分鐘至全熟，勿追求口感而殼未開或未熟即食用，造成腸胃不適或感染腸胃炎。