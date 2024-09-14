健檢紅字以為只是熬夜！她脾臟腫大才知罹罕見血癌　常見症狀曝

▲台灣骨髓增生性腫瘤關懷協會盼提升國人對骨髓增生性腫瘤疾病認知，以利早期診斷、早期評估、早期治療，減少中長期併發症。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

37歲的許小姐6年前健檢發現血液數值有紅字，當時只以為是太常熬夜而不以為意，後來接受婦科手術，術後仍有多種血球數量超標，部分甚至高出正常值3倍，連脾臟也腫到1.5倍大，經確認罹患罕見慢性血癌「骨髓增生性腫瘤（MPN）」。醫師指出，因為骨髓造血失控，若疾病未控制恐引發中風、心肌梗塞等嚴重併發症，提醒當抽血異常或者有疑似症狀持續，應該就醫檢查。

台灣骨髓增生性腫瘤關懷協會理事長、台大血液腫瘤科醫師侯信安指出，骨髓增生性腫瘤是後天疾病，無關遺傳，因為患者骨髓造血幹細胞基因突變、導致骨髓造血不受控制異常增生，除了真性紅血球增生症（PV），還包括原發性血小板增生症（ET）以及骨髓纖維化（MF）等，發生原因還不明確。

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侯信安說明，骨髓增生性腫瘤常見症狀包括疲勞、搔癢、盜汗、發燒、體重減輕、耳鳴、頭痛、失眠等，一般情況比較難以區別，但如果持續發生超過2周，建議就醫；而如果進一步出現脾臟腫大，可能造成腹脹、食慾不振、體重減輕，要趕緊就醫治療。

「不管是年輕人或是年紀大的患者，臨床上都曾遇到已經心肌梗塞、中風才診斷出來，實在十分可惜！」侯信安無奈表示，有症狀一定要檢查，一旦常規血液檢查發現異常，不管是過多、過少，都應該進一步尋求專科醫師評估，若確診也可以及早進行分類確認，使用正確藥物去避免疾病持續惡化。

▲台灣骨髓增生性腫瘤關懷協會於9月14日世界MPN日舉辦衛教講座。（圖／記者洪巧藍攝）

侯信安指出，骨髓增生性腫瘤病患多半相對年長，隨著台灣進入高齡化社會，這類疾病的個案數勢必會增加；另臨床觀察仍也不乏年輕病患，年輕者與疾病共存時間相對長，但骨髓增生性腫瘤可能產生次發性骨髓纖維化，甚至約有2-5％可能出現急性白血病轉換、也就是俗稱的「急性血癌」，不少人憂心疾病進展。

侯信安表示，目前紅血球增生症仍以傳統治療為主，包含使用阿斯匹靈，另依照血栓發生風險，低風險族群可能合併放血治療，高風險族群則合併口服化療藥物或者是干擾素治療。

至於近年問世的新型長效干擾素，除了血球控制之外，對基因突變量減少以及減少纖維化發生都有優勢，但健保仍有相對嚴格的規定，協會仍在持續努力爭取，期盼未來健保適應症能有突破、讓病友有多一點機會。