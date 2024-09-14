中秋烤肉4吃法更健康　營養師推「最搭飲料」解油膩

▲營養師提醒，民眾吃烤肉時一定要搭配蔬菜類，包括彩椒或菇類等。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張乃文／台北報導

中秋烤肉是歡慶佳節時，不可少的聚會活動。不過，營養師提醒，民眾選擇食材要留意，像是油花多且反覆刷上烤肉醬的肉片，吃下肚就容易攝取過量的脂肪和鹽分；建議要同時搭配蔬菜類，如彩椒、菇類等。另外，現在有不少人會買現烤串燒代替，可選擇肉片捲蔬菜的種類，且水產貝類一定要徹底加熱再吃，器具生熟分開，確保食用安全。

營養師夏子雯說，許多民眾在烤肉食材的選擇上，多半會傾向油花多、軟嫩的肉片，且烤得時候會反覆刷上烤肉醬，但如此一來，容易攝取過多脂肪和鹽分。她提醒，烤肉一定要搭配蔬菜，像是彩椒、菇類、筊白筍、茄子等含有膳食纖維的蔬菜，不僅攝取到豐富的膳食纖維以及營養素，也平衡肉類的油膩感、干擾油脂吸收。

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烤肉醬部分，夏子雯建議，可選擇低鹽或使用無加鹽的調味粉，少用醬料更能減少不必要的鹽分攝取。她說，烤肉的方式選擇無煙類型，不僅減少燃燒碳所產生的有害物質，還能避免過多的油煙，對環境與健康較為友善。

現今不少店家方便購買現烤串燒，或是選購新鮮生料，夏子雯指出，像是肉片捲蔬菜的串料，培根捲金針菇、牛肉片捲番茄、或蔥肉捲等，都是相對健康的選擇。至於飲品以無糖綠茶，是解油膩的理想搭配，平衡整體的膳食負擔。

根據疾管署統計，今年上半年諾羅腹瀉群聚事件中，有47件為食用烤蚵相關，夏子雯說明，水產貝類要盡量避免生食，徹底煮熟後再食用，使用器具也一定要採取生熟分開，料理前後記得用肥皂勤洗手，避免病毒或細菌找上門。