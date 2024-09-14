營養師公布「烤肉食材熱量排行」！冠軍70％都是油

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營養師公布「烤肉食材熱量排行」！百頁豆腐奪冠　70％都是油

▲雲林縣政府今日經評估後決議，「中秋連假」僅開放同住家人在自家庭院或空地進行烤肉、賞月活動。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

▲營養師提醒，百頁豆腐、甜不辣等都屬於高熱量食材，烤肉時要留意。 （示意圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

文／常春月刊

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中秋節吃月餅之外，再來就是烤肉了！你食材都準備好了嗎？你都買了什麼？

中秋烤肉　食材熱量圖鑑

1、百頁豆腐 361kcal(一條185g)

2、豬血糕 231kcal(一塊120g)

3、甜不辣 174kcal(一串99g)

4、小方豆干 173kcal(一串62g)

5、豬里肌肉 165kcal(一片78g)

6、貢丸 162kcal(一串66g)

7、香腸 142kcal(一根40g)

8、棒棒腿 140kcal(一根93g)

9、玉米 138kcal(一根142g)

10、培根 78kcal(一片21g)

11、小黃瓜 8kcal(一條72g)

12、洋蔥 66kcal(半顆166g)

13、金針菇 33kcal(一把100g)

14、梅花牛 30kcal(一片25g)

15、香菇 27kcal(一串88g)

16、青椒 14kcal(一串58g)

17、白蝦 12kcal(一隻12g)

18、牡蠣肉 6kcal(一顆10g)

19、玉米筍 3kcal(一根10g)

20、小蛤蜊 2kcal(一個6g)

21、四季豆 2kcal(一根8g)

加工品熱量爆表　百頁豆腐是大地雷

營養師高敏敏指出，仔細看會發現，加工品的熱量總是名列前茅，尤其百頁豆腐，它是用大豆蛋白作為原料、用澱粉當黏稠劑，再加大豆油、食品添加物製成的，簡單來說就是黃豆+油，所以熱量及油脂含量才這麼高，光油脂就佔了整條熱量的70%。

使用烤肉醬　自製更健康

而烤肉醬對大家來說也是不可或缺，但輕輕一刷就會增加大約23kcal+將近400mg的鈉含量，建議少沾醬、享用食物最原本的味道；當然也可以自製烤肉醬更健康，低卡、低鈉、降低致癌物質生成，幫助肉質更軟嫩、幫助消化、減少體內堆積。

烤肉偶一為之　這樣選擇健康無憂

另外，其實只要是烤肉就會易致癌，不是只有烤焦才會！因為肉類只要經過高溫燒烤，就會釋放出致癌物質，如多環芳烴（PAHs）、異環胺（HCAs）等，若放在炭火直火上燒烤影響更大。

其實不是說不能烤，只是偶一為之即可，高敏敏建議，多選擇原型食物，像是蔬菜、海鮮、低脂肉品，飲品可以搭配無糖茶，如果真的想喝啤酒，建議男生不超過2罐（1罐大約是330ml）、女生則不超過1罐。肉還是要烤、節日還是要過，但小心不要一個中秋後，月圓人也圓了！

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關鍵字： 百頁豆腐 中秋節 烤肉 常春月刊 飲料

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