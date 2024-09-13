肌少症衝擊高齡化社會　8成患者不知道生病了

▲明年台灣將進入「超高齡化社會」。（示意圖／達志影像）

文章也可以用聽的

文／常春月刊

台灣預計於2025年進入「超高齡化社會」，屆時65歲以上人口將占總人口數的20%，老年健康問題成為國人關注焦點。而隨著年紀的增長，也會加速肌肉的流失，不僅影響身體健康、行動能力，連帶也會影響生活品質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北慈濟醫院復健科主治醫師簡子軒指出，台灣65歲以上肌少症盛行率約為6.8%，意指有將近30萬人罹患肌少症，其中80歲以上男性的罹患率更高達30%。然而，但這些患病者中，有高達8成的人不知道自己罹患肌少症，因此，提升民眾對肌少症的認識相當重要。

肌少症是老人失能主因之一

肌少症是漸進性肌肉質量減少與肌力、功能下降，也是老年人失能的一大主因。一般來說，人的肌肉質量約從40歲開始，平均每10年會流失8%，70歲後的流失率增為兩倍，其中以大腿肌肉的流失最為迅速。

簡子軒指出，肌少症最直觀的影響就是失能，因為肌肉漸進式地流失，患者慢慢會出現無力疲倦、步行困難、跌倒頻率提高等症狀，進而因為肌肉質量減少、代謝變慢，發生肥胖或三高等代謝症候群及併發症，也會因為骨密度的減少而容易骨折。除了影響身體功能及生活品質，台灣統計更指出，肌少症會增加老人死亡率達2.34倍。

當民眾來到診間，醫師會透過雙能量X光吸光式測定儀(DXA)、Inbody體脂機以及握力器檢測量肌肉的質量、力量及功能。測量肌肉功能的部分，會請個案坐在椅子上，重複進行起立及坐下的動作共5次，若秒數大於或等於12秒，即代表功能衰退；或是測量個案步行的速度，若每秒小於1公尺，亦符合衰退標準。而上述質量、力量及功能的3項測試，若1項低於正常值，即是肌少症前期，低於2項就是肌少症，3項都不足者即可判定為嚴重肌少症。

肌肉量與變胖與否無關

簡子軒提到，肌肉量與變胖與否無關，縱使體重持平，也可能是脂肪增加、肌肉減少的狀態，因此不能以體重為判斷標準。此外，肌少症目前無特定藥物可治療，針對此類患者，臨床醫師會以在評估後照會物理治療師和營養師，依據個別狀況進行運動訓練、調整飲食。

而一般民眾，同樣可以透過運動、飲食兩大面向著手，前者可從事慢跑一類有氧運動或重訓、彈力帶、深蹲等阻力型運動，藉此強化肌耐力和肌肉質量，促進肌肉生成。至於後者，一般人每天需要攝取約每公斤體重1公克的蛋白質才足夠，而針對想增肌的民眾或肌少症患者，則會建議每日攝取到體重每公斤1.5公克的蛋白質。

別忽略蛋白質攝取

許多長者認為，少油、少鹽及少糖就是維持健康的最佳方式，但卻忽略蛋白質的補充，無形中提升罹患肌少症的機率。簡子軒醫師提醒，補充足夠的蛋白質、持續保持肌力訓練是預防肌少症的不二法門。而民眾在家也可以自行評估肌肉狀態，包括用雙手的食指和拇指，將小腿最粗的地方圈起來，若手指能夠完全圈住小腿，就可能有肌肉量不夠的問題。

以量尺測量，女性小腿最粗的地方小於33cm、男性小於34cm，也可能是肌肉量不足的警訊；最後，民眾也可以使用2019亞洲肌少症共識會(AWGS)所提供的肌少症風險自評問卷進行檢測，若總分超過4分，即有肌少症的風險。此時即建議至復健科就診，讓醫師提供專業的診斷及治療。

延伸閱讀：

·減重必吃「10種食物」分解脂肪、加速代謝！ 1食物燃脂效果是綠茶2.5倍、這款油還能增肌減脂

·吃蛋白質增肌減脂，營養師點名「這3種」恐害內臟脂肪囤積！ 1圖看要常吃的20種優質蛋白質