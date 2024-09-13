柚子配優酪乳不會中毒　「魔王成分」搭7類藥物才會索命

▲中秋節應景的水果莫過於柚子，但並非所有人都能食用，例如服用抗凝血劑者可能因此有出血風險。（圖／記者黃耀徵攝）

圖文／CTWANT

只要手機收到「柚子配優酪乳、香蕉會中毒」訊息，就知道中秋節要到了。營養師程涵宇告訴CTWANT記者，柚子配優酪乳、香蕉並不會中毒，因為柚子含有呋喃香豆素（furanocoumarins）成分，會干擾人體的CYP3A4酵素，進而產生不良反應，時間長達數天，尤其是服用抗凝血藥物可能會導致腦出血，建議服用「這7大藥物」者不要食用柚子。

據事實查核中心調查，2015年中國河北一名3歲女童因胃穿孔而亡，醫師表示在其胃中發現柿子、香蕉、牛奶，因此便有柿子搭香蕉、牛奶會中毒的說法，後來一傳再傳又變成「柚子配優酪乳、香蕉會中毒」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

程涵宇表示，柚子含有豐富膳食纖維，若是腸胃功能較差，容易腹脹或腹瀉，再搭配優酪乳，若有嚴重乳糖不耐症的人就會更覺得肚子不適，但並不是中毒。

不過，柚子搭配7類藥物恐會危及健康。北市聯合醫院中興院區藥師柯瑩蓮表示，抗心律不整藥物、心臟血管用藥、免疫抑制劑、降血脂藥、抗凝血藥物、抗焦慮憂鬱安眠藥，上述藥物若與柚子同時吃，可能進一步導致藥物血中濃度增加，進而產生藥物不良反應。

▲若需要長期服用藥物，建議諮詢藥師相關注意事項與禁忌，以免誤踩地雷造成藥物不良反應。（圖／資料照）

柯瑩蓮表示，柚子內含有呋喃香豆素成分，這成分會干擾人體的CYP3A4酵素，CYP3A4酵素是身體重要的代謝酵素，主要存在於肝臟和小腸。當酵素無法發揮作用時，人體分解藥物的速度會減慢，服用的藥物停留在體內的時間會延長，導致血中藥物濃度升高，進而可能導致藥物不良反應發生，例如肝毒性、腎毒性等。

奇美醫院加護醫學部陳志金醫師日前也在臉書上呼籲民眾，有服用「抗凝血劑」的病人，千萬不能吃柚子，「輕則流鼻血、身體瘀青，重則胃腸出血，甚至腦出血，更嚴重的話還可能致命！」

柯瑩蓮提醒，柚子抑制藥物代謝的作用可長達數小時甚至2~3天，所以即使吃了柚子後再間隔服藥，也無法完全避免交互作用的發生，因此建議在服用特定藥物期間，還是盡量不要吃柚子，若服藥期間有不尋常的症狀則應立即就醫。

延伸閱讀

▸ 破除中秋謠言3／微波爐致癌有輻射？不必站遠遠！專家：它能保留更多食物營養

▸ 車用電池恐懼症1／首爾電動車自燃燒毀逾百輛車 台灣出現「地下室禁停令」

▸ 電影頻道／路克伊凡斯、韓哥《台北追緝令》為愛上演肉搏戰 台北街頭飛車追逐創紀錄