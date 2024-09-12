梅毒警報！南韓病例增4倍、美破70年紀錄　台15~24歲中鏢率高

▲梅毒案例在世界各國激增。（示意圖／CFP）

文／周刊王

梅毒在全球拉警報！梅毒主要藉由性行為作為傳染途徑，南韓今年1至8月已有1881人感染，遠遠超過去年同期的4倍，美國則在2022年統計時，全國超過21萬人感染，改寫過去70年的最高紀錄。日本案例上升速度也是史上最快，而台灣則集中在15~24歲年輕族群。

根據《朝鮮中央日報》，今年1至8月南韓已有1881人感染，遠超過去年同期的4倍，當中進入第三級梅毒的患者有39人，可能併發中樞神經損傷。而在日本、美國、加拿大等地，也都出現病例激增的情況，美國在2022年突破21萬人感染，改寫70年來的最高紀錄，尤其是女性感染之後，再生下天生染有梅毒的嬰兒，根據統計，這些嬰兒會有40%在出生不久後死亡，或出現失聰、失明、發展遲緩等後遺症。

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直到今年9月初，單單日本東京都就累計2460人感染梅毒，預計到年底會超過去年的3701人，其中男性佔比高達70%，平均分布在20至50歲的年齡層，女性則多為20多歲的年輕人。日媒《FNN》報導，梅毒案例持續增加，成長速度被稱「史上最快」

台灣也同樣發現梅毒案例增加，根據疾管署最新統計數字發現，去年新增確診通報梅毒感染人數來到9941人，與前一年相比，15至24歲族群感染梅毒、淋病的增幅最為明顯，梅毒甚至上升接近2成之多。

疾管署發言人曾淑慧表示，雖然國人女性感染人數相對較少，但增加幅度卻明顯高於男性。2023年女性梅毒有1862人，較2022年的1535人，上升21%；2023年女性淋病有891人，較2022年828人，增加8%。

醫療界認為，保險套的使用比例下降是造成梅毒個案增加的主因，並指出，有些半永久性結紮手術，讓許多人在動刀後，在發生性行為時不愛戴套，因此提高被傳染的風險。

疾管署呼籲，梅毒雖屬可治癒之疾病，但無法終身免疫，只要有不安全的性行為，不論是陰道交或口、肛交等，都有可能感染性傳染病，由於性傳染病症狀不一定明顯，預防性傳染病最重要的是做好預防措施，包括：全程正確使用保險套及搭配水性潤滑液、有不安全性行為者，定期篩檢及早就醫診斷及早治療。一旦確診，務必提醒配偶或性伴侶也接受篩檢及治療，避免來回重複感染。

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