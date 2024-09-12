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好多人生病！「5大病毒」群魔亂舞　醫示警了

▲▼小朋友,小孩,兒童,學童,學生,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育。（圖／記者李毓康攝）

▲專家警告：病毒性腸胃炎病例飆升，注意食品衛生。（圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

隨著開學後，許多家庭開始面臨新的挑戰，不僅是孩子們的課業壓力，更讓家長煩惱的還有不斷增多的各種病毒感染。兒童感染科醫師顏俊宇在粉絲專頁「雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師」提醒，病毒性腸胃炎病例大增，最近吐吐人超多！

顏俊宇（11）日在臉書發文表示，近期病毒性腸胃炎病例大增，特別是開學後病毒傳播頻繁。他指出，目前觀察到許多不同種類的病毒感染病例：

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1️⃣ 病毒性腸胃炎：許多病童出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，近期病例數顯著增加。顏俊宇呼籲家長，隨著中秋連假即將到來，烤肉時務必注意食品衛生，確保食物煮熟，並保持手部清潔。

2️⃣ 腸病毒：患者可能會出現手腳、臀部紅疹，甚至喉嚨潰瘍，伴隨1-2天的發燒。顏俊宇表示，腸病毒疫情持續不斷，部分幼兒園因有兩名以上學生感染，全班停課一週的情況屢見不鮮。

3️⃣ 呼吸道融合病毒（RSV）：感染的嬰幼兒常伴隨嚴重咳嗽、痰多、高燒至39度。

4️⃣ 新冠肺炎：主要症狀包括喉嚨痛和肌肉酸痛，部分患者檢測結果為陽性。

5️⃣ 腺病毒：有些兒童則出現黃眼屎、扁桃腺化膿及發燒等症狀，檢測為腺病毒感染。

顏俊宇也無奈地分享，連他的女兒也因開學後出現咳嗽症狀，還被老師在聯絡簿上提醒。開學後，病毒肆虐，小孩和家長都面臨巨大挑戰，醫師也呼籲家長多加注意防疫和健康管理。

關鍵字： 兒童病毒感染 病毒性腸胃炎 開學後防疫 健康管理 食品衛生

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