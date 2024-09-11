ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

入秋乾又熱小心「燥邪」上身　中醫：吃烤肉可配綠豆湯

▲▼陽光，太陽，更生人，自力更生，新生。（圖／視覺中國）

▲初秋偏熱又乾，中醫認為秋季的主要病邪是燥邪。（示意圖／CFP）

文／中央社

初秋乾又熱，小心「燥邪」找上身。醫師建議，秋日養生應著重防止乾燥及養肺，可多吃水梨、白木耳、百合、蓮子等屬性微涼且潤肺的食物，先不要進補，否則可能更容易便秘、流鼻血。

時序進入秋天，馬偕紀念醫院中醫部婦科主任瞿瑞瑩今天接受中央社記者電訪表示，最近正好換季，初秋偏熱又乾，中醫認為秋季的主要病邪是燥邪，容易出現口乾舌燥、流鼻血、皮膚癢等症狀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了呼吸道病人，瞿瑞瑩特別提到，也有不少莫名其妙拉肚子的患者，畢竟入秋了，不適合像夏天一樣吃那麼多冰涼的東西，但因為天氣還是很熱，有些人依舊吃冰涼的東西，結果造成腸胃不適問題。

瞿瑞瑩建議，這段時間可以多吃微涼、潤肺的食物，例如水梨、白木耳、百合、蓮子等，還有富含膠質、水分的食材，像是白蘿蔔、大白菜、小白菜、冬瓜、絲瓜等，或蓮藕、山藥、白木耳、秋葵等，對潤喉潤燥都有幫助。

「目前不適合進補。」瞿瑞瑩數度強調，不管是哪種進補，都建議暫時先不要，尤其藥膳或是麻油等，反而更容易導致便秘或口乾舌燥、流鼻血的狀況。

適逢中秋佳節腳步近，瞿瑞瑩表示，中秋烤肉通常會吃得比較油膩外，烤、炸、辣都會加劇燥邪，應多喝水，最好不要大灌冰涼飲品，可以喝綠豆湯、麥茶來解膩

李多慧穿緊身旗袍！靈動扭腰21秒　7.3萬人朝聖：暈死了

關鍵字： 初秋 燥邪 養生 潤肺 中秋

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

網驚喊「指月亮被割耳朵」！　醫曝神秘力量真相：這很常見

入秋乾又熱小心「燥邪」上身　中醫：吃烤肉可配綠豆湯

狂call戀人又查勤！心理師揭「關係黑洞」：沒安全感越愛越焦慮

20歲妹大腸癌嘆：媽罹肺癌　專家一問「飲食習慣」傻眼了

一直聞到死鼠味！醫從鼻孔拖出「整坨黴菌球」　她秒驚：怎這麼多

吃起來不鹹「鈉含量卻超高」！6大地雷食物曝：很多人早餐愛吃

他癲癇發作如「大法師」用藥也無效　手術治療恢復正常生活

她半夜癢醒「像螞蟻從骨髓鑽出」　異膚大爆發流血流膿只能趴睡

解決肩頸疲勞！日本職棒明星前田健太也在做減輕僵硬動作

罕見「下顎骨」異常增生！婦嘴張不開　醫全台首例冷凍治療成功

讀者迴響

回到最上面