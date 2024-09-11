清潔耳屎仰賴「3機制」　耳朵照護懶人包一次看

文／每日健康

很多人習慣用棉花棒或其他工具清理耳朵，但這樣做可能會把耳屎推得更深，甚至傷害耳道或耳膜，導致感染或聽力問題（上／示意圖／達志影像）。耳屎本身其實有保護耳道的作用，通常耳朵會自行清除多餘的耳屎。

黃軒醫師在其臉書專頁《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》說明，耳朵其實有一種自然的「自動清除耳屎機器」，這個機制大都依賴以下生理過程：

1. 皮膚生長：耳道的皮膚會從耳膜向外慢慢移動，就像一條輸送帶一樣。當皮膚移動時，耳屎也會不知不覺地被推向耳朵外部。

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2. 下顎運動：咀嚼、說話或打哈欠時，下顎的動作能促進耳道皮膚的移動，進一步幫助耳屎被推向外耳道口。

3. 重力作用：平時活動或睡覺時，重力也會幫助耳屎自然掉出耳朵。

耳朵流出液體（耳漏）原因

1. 耳部感染：中耳炎或外耳道感染（如游泳者耳）可能導致耳朵流出膿液或帶有血絲的液體，通常伴隨疼痛、發紅或聽力減退。

2. 耳膜破裂：耳膜受損或破裂可能會導致耳朵流出帶有血液或清澈的液體。這可能是由於感染、外傷或劇烈壓力變化（如潛水或飛行）引起的。

3. 耳道濕疹或皮膚病：耳道內的皮膚疾病如濕疹或牛皮癬可能會導致液體分泌增多，通常是透明的，可能伴有瘙癢和脫皮。

4. 耳屎融化：在炎熱天氣或發熱時，耳屎可能融化並流出耳道，看起來像耳朵在流出黃褐色的液體。

耳痛的處理方法

1. 外耳炎（游泳耳）

症狀：外耳道疼痛，觸碰時更痛，可能伴有耳道分泌物。

處理方法：保持耳朵乾燥，避免水進入耳道。醫生可能會開抗菌滴耳液；如疼痛嚴重，可使用止痛藥。

2. 中耳炎

症狀：耳朵內痛、聽力下降、耳鳴、發燒等。

處理方法：需要醫生開抗生素以對抗感染，並服用止痛藥緩解疼痛。

3. 耳垢堵塞

症狀：耳痛、聽力減退、耳內有滿悶感。

處理方法：使用非處方軟耳垢藥水，或請醫生進行耳道沖洗。

4. 耳部創傷

症狀：耳痛、可能出血或聽力受損。

處理方法：立即就醫，讓醫生進行必要的治療。

耳痛往往伴隨其他症狀，不要忍著不去看醫生哦！

日常如何保護耳朵健康

1. 避免噪音：噪音是聽力的大敵，應盡量避免長時間暴露在噪音中；如需在嘈雜環境中停留，建議戴上耳罩。

2. 60/60法則：使用手機聽音樂或看影片時，音量不應超過最大輸出的60%，且連續聆聽時間不超過60分鐘。

3. 健康的生活方式：保持運動、戒菸限酒、營養均衡，良好的心理狀態也有助於保護聽力健康。

保護耳朵健康其實不難，只需注意日常細節並養成良好的習慣。如果出現異常症狀，別猶豫，儘早就醫才是最佳選擇。

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