咖啡別一早喝！醫最推「2時機」：良好狀況到下班

▲醫師指出咖啡一早就喝，過沒幾小時效果減弱會更累。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者李佳蓉／綜合報導

一起床先來杯咖啡，已成為你的日常？小心可能喝錯了。醫師蔡明劼指出，早晨是人體皮質醇最高的時候，這種荷爾蒙有助提振精神，建議早上10點、甚至午餐後再喝咖啡，能讓提神效果延續到下班；此外，選在運動前30分鐘至1小時喝咖啡能提高耐力、減少疲勞。他建議，每天將咖啡攝取量控制在2～4杯，既能享受好處，又不影響健康。

內分泌新陳代謝專科、肥胖症專科醫師蔡明劼在粉專分享自己喝咖啡的「3個小秘訣」，包括不要起床就喝、選在運動前喝，以及每天別喝超過5杯。他表示，不少人習慣一起床就喝咖啡，事實上早晨正是體內皮質醇（壓力荷爾蒙）最高之時，其有助於清醒、提振精神，「太早喝咖啡，過沒幾個小時效果減弱了，你反而感覺更疲憊。」

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因此蔡明劼透露他都選在早上10點、甚至是午餐後才喝咖啡，能使他良好狀況延續到下班。但他不建議拖到下午或晚上才喝，因為咖啡代謝的時間約需8小時，太晚喝恐影響睡眠品質。

▲運動前喝咖啡能提高耐力、減少疲勞感。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

蔡明劼接著說，咖啡因是種天然的興奮劑，有諸多研究顯示，於運動前30分鐘至1小時內飲用咖啡，可提高耐力和力量、減少疲勞感，甚至有些國家把咖啡當作禁藥，規定不可在比賽中使用。而他自己不管是平常健身訓練或參加健力比賽、跑10公里以上路跑，必定會補充咖啡，以追求更好的表現。

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​雖然喝咖啡好處多，但並非喝越多越好。蔡明劼提醒，醫學研究指出，每天喝咖啡者，其總死亡率、癌症死亡率、心血管死亡率皆較低，尤其每天喝2.5～4.5杯最佳，若一天喝超過5杯，效益會變差。假如喝的是5杯有糖咖啡，甚至反讓總死亡率、癌症死亡率增高。因此他建議，每天將飲用量控制在2～4杯左右，對健康最有益。