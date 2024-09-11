20歲妹大腸癌嘆：媽罹肺癌　專家一問「飲食習慣」傻眼了

▲嫩妹家一週烤肉3次，不只用廢棄輪胎框當烤肉架，還愛吃烤焦食物。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李佳蓉／綜合報導

中秋節要到了，準備和親友烤肉開趴？營養師許瓊月分享一名年僅20歲就罹患大腸癌的妹妹前來諮詢，詢問她平時的飲食，竟得知家中一週烤肉3次，且還用「廢棄輪胎框」當作烤肉架，即使食材烤焦仍無視、照樣吃下肚。令人意外的是，不只她罹腸癌，就連媽媽也得到肺腺癌，推測與長期吸入烤肉時的有毒氣體、吃進致癌物等危險因子有關。

營養師許瓊月近日在《聚焦2.0》節目中分享，女子在確診大腸癌後前來做營養諮詢，「算是蠻年輕的，會去了解她平時的飲食是怎樣的？」怎料對方說，她家很常烤肉，並稱「我可能也有基因遺傳，（因為）媽媽是罹肺腺癌。」不僅如此，她還很愛吃烤焦的食物「覺得這樣比較有味道」，讓營養師聽了直搖頭。

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許瓊月指出，當時她任職於鄉下的醫院，生活圈較小，有患者恰巧是女子的鄰居，私下透露只要對方家一烤肉，每次飄出的不是香味，而是臭味。疑似是烤肉時使用廢棄輪胎框當烤肉架，因輪框邊緣沒有清乾淨，輪胎皮經過燃燒產生的臭味。

▲因媽媽罹患肺癌，讓女子懷疑自己罹大腸癌「可能是基因遺傳」。（示意圖／本報資料照）

許瓊月研判，女子家一烤肉就會飄散出有毒氣體，加上非常頻繁，「也是造成她媽媽得肺癌，我覺得可能的風險因子之一。」她也提醒，烤焦的食物寧可丟掉也不要吃，若怕浪費也必須把焦掉的部位刮除。此外，烤肉不只直接吸入廢氣，這些污染物也會附著在衣服和頭髮上，並瀰漫在整個空氣中，都是誘發癌症的主要原因。

中秋烤肉民眾最容易中招的「3大氧化危機」，功能醫學醫師歐瀚文曾說明，包括「焦黑烤物潛藏致癌化學物」、「舉杯暢飲刺激體內自由基」、「炭火油煙夾雜有害氧化物」。

歐瀚文說，烤肉的焦黑物或蛋白質、脂肪、調味品中的糖，遇到高溫會產生隱形毒藥「糖化最終產物（AGEs, Advanced glycation end products）」，刺激並加速身體的氧化作用，恐導致慢性發炎、癌症的發生；另在肝臟代謝酒精的過程中，會消耗人體內的天然抗氧化劑「穀胱甘肽」，進而降低身體對抗發炎的能力，並刺激更多自由基形成，加速身體氧化。

歐瀚文進一步提到，烤肉炭火會產生大量燻煙夾雜多環芳香烴（PAHs）等有害物質，在人體代謝過程中，會導致大量自由基生成，所以接觸高濃度的PAHs恐加速身體氧化，並對呼吸道、皮膚等器官造成氧化損傷。