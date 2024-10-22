1歲寶寶半夜哭哭吵到鄰居！家長必學6招安撫方法

▲1歲寶寶半夜不乖乖睡覺，常讓父母措手不及。（圖／取自付費網站shutterstock）

生活中心／綜合報導

看別人家都養到天使寶，難道只有我抽中籤王嗎？！不少家長心中OS「大家都說6個月以上的孩子會建立睡過夜的能力，為什麼我家1歲的小孩總是半夜哭哭，搞得爸媽一整年都睡不好，累到不行！」寶寶半夜不乖乖睡覺，常讓父母措手不及，也不免心生疲憊。明明白天活潑可愛的寶寶，一到夜晚卻成了「半夜哭哭小惡魔」！

其實，1歲左右的寶寶處於許多發展階段的轉變期，像是飲食過渡、行動發展和情感需求等，都可能引發夜晚的哭哭。為了幫助父母更好地了解寶寶不乖乖睡覺的原因，整理了4個最常見的情況，從肚子餓到尿布濕，還有寶寶心情與環境不舒適，逐一為家長們解答如何應對這些情況，讓孩子能安穩入睡，父母也能獲得更充足的休息。

常見寶寶哭哭4大原因有這些！家長快檢查

►寶寶半夜哭哭原因1：肚子餓

1歲寶寶正處在副食品與奶兩種飲食模式的過渡期，這個階段家長非常辛苦，怕奶給得太多副食品吃不好，又怕副食品吃太少營養不夠。根據衛福部的資料顯示1歲寶寶每日攝取熱量1355大卡，當白天吃的份量不夠時，孩子夜晚會因為肚子餓醒來。

►寶寶半夜哭哭原因2：尿布濕了

半夜發現寶寶哭先拍拍他安撫一下，如果哭得更厲害就要開始排除其他原因，像是尿布濕了不舒服。若是換了尿布後寶寶就被安撫下來，就是孩子屁股下濕潤尿布不舒服造成的。

►寶寶半夜哭哭原因3：想要抱抱

1歲寶寶害怕閉上眼睛父母就會消失。可能會發生孩子半夜突然醒來，看不到人就會哭的狀況，這是寶寶需要安全感的表現。建議父母抱起來哄一哄，滿足寶寶想要撒嬌、討抱的安全感需求，孩子就會漸漸安靜。

►寶寶半夜哭哭原因4：環境不舒適

寶寶新陳代謝旺盛，睡覺時一直躺著，背部容易流汗讓衣物都黏在身上。尤其是比較嬌嫩的寶寶，可能會因為流汗後不舒服半夜醒來，身體會一直亂動，甚至拱起身體，表現不舒服的樣子。

知道寶寶半夜哭哭的原因後，下次發生寶寶半夜哭哭的狀況時，先一步一步排除原因，平時的照顧上也要調整。以下提供6個讓孩子睡得香甜的方法，父母也能因此享有更多的安穩夜晚，減少受孩子影響睡眠而感到的疲憊不堪。

6招幫助1歲寶寶安穩入睡妙方，從小培養良好睡眠習慣

►寶寶睡香香方法1：建立穩定的睡眠習慣

睡眠作息不是一朝一夕就可以改變，要持之以恆的維持規律作息，才會對孩子睡眠有所幫助。1歲後白天的睡眠時間要縮短，建議幫孩子安排適當的運動，午睡時間縮短半小時，讓寶寶晚上提早上床睡覺。此外，孩子睡前應減少激烈運動、使用電子設備、看電視等行為，避免過度刺激睡覺時的心情，循序漸進地建立穩定的睡眠習慣。

►寶寶睡香香方法2：安撫孩子、建立安全感

陪伴孩子睡眠不可操之過急，當寶寶擁有足夠的安全感時，自然就能安穩入睡。尤其是白天在托嬰中心與父母分離，或是帶寶寶外出旅遊，對寶寶來說外在環境刺激多時，就容易沒有安全感在半夜突然醒來。建議在孩子入睡前可以簡單輕拍寶寶，或是抱在懷裡帶給寶寶放鬆和舒適，讓寶寶在安全感充足的情況下入睡。

►寶寶睡香香方法3：建立寶寶好體質

1歲後的寶寶可以開始接觸副食品，白天時盡量以副食品為主要營養來源。

建議飲食上要慎選適合孩子的食材，幫助從飲食中攝取營養，同時也建議可以讓一歲寶寶補充HMO（特殊結構寡醣）、核苷酸等營養成分，協助銜接母乳、幫助調整寶寶體質。寶寶舒服了之後，才會睡得更香甜、爸媽好安心。

►寶寶睡香香方法4：睡前適量喝奶

1歲寶寶進入探索期，白天對玩比較有興趣，喝奶、吃副食品時都吃不好，擔心寶寶因肚子餓半夜哭哭，可以讓寶寶在睡前喝鮮奶或部份水解配方，營養多元又不造成寶寶負擔。

►寶寶睡香香方法5：注意孩子需求

孩子睡覺時，任何感受都容易被放大。若孩子感覺不舒服，建議父母先排除生理需求，看是不是因為尿布濕掉，或是寶寶大便了，尿布沾滿大便則要盡快更換新尿布，降低寶寶濕屁屁不舒服。

►寶寶睡香香方法6：創造合適的睡眠環境

讓孩子睡覺要保持安靜、昏暗盡量不要有亮光，且保持室溫落在23~25度，營造舒適、柔和的睡眠空間，幫助寶寶安穩入睡。因此建議孩子睡著後，家長要活動要到不同空間，避免干擾孩子睡眠，同時也能為家長提供更多寶貴的休息時間。

選對配方打造1歲寶寶好體質、好穩定

飲食與生活習慣息息相關，都在一點一滴影響孩子的心情與學習發展，尤其是1歲時期當寶寶進入副食品的過渡期，或是漸漸離乳時，飲食挑選成為重要課題。選擇適當的配方，可以銜接母乳，從體質打好基礎，同時維持寶寶先天保護力，減少外界干擾，鞏固後天保護力。

亞培心美力親護水解是大廠牌推出的成長配方，強調含有特殊結構珍稀寡醣HMO與核苷酸，特別的是其中的HMO 2’-FL特殊結構寡醣，臨床研究顯示能改變菌叢生態，維持消化道機能，結合水解蛋白技術，蛋白質分子更小、更易吸收，在保留營養價值的前提下，透過漸進、溫和的方式幫助建立寶寶好體質，鞏固寶寶從內而外建構自我保護力！

當寶寶半夜哭哭時，除了要檢查基本需求外，平時的飲食選擇也很重要，直接影響睡眠與心情穩定，選擇適合的配方能夠幫助寶寶調整體質，透過調整飲食從營養的根本著手，讓寶寶擁有更健康、穩定的狀態，讓你觀察到寶寶在睡眠和心情上的正向發展。

亞培心美力親護水解配方，結合HMO與水解蛋白技術，能溫和建立寶寶由內而外保護，從第一天開始有感調整體質*，幫助寶寶安穩入睡，讓家長更輕鬆地應對寶寶半夜的狀況，享受更多安穩的夜晚。

*Reverri EJ, et al. Nutrients. 2018;10:1346

立即線上申請心美力親護水解試用包：https://reurl.cc/4dLgmv

TW.2024.54362.SIM.1