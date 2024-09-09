慧上癮、食芋堂都出包！鳳梨酥未標效期　北市驗中秋食品7件違規

▲「慧上癮」的鳳梨酥未標示有效日期。（圖／台北市衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北市政府衛生局今公布113年度中秋節食品抽驗結果，有7件產品不符規定，其中包括知名店家「慧上癮」、「食芋堂」、「米哥烘焙坊」，違規項目包括檢驗不符規定和標示不符規定。「食芋堂」已由台北市衛生局裁處4萬8千元，其他則移請所轄衛生局依權責辦理。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，本次針對北市月餅製造業、糕餅店、烘焙專賣店、食品材料行、傳統市場、超商、超市、量販店及餐飲店家等業者執行中秋節相關產品及應景食品抽驗，總計抽驗123件，檢驗結果2件產品檢驗結果不符規定；另5件產品標示不符規定。

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檢驗不符規定產品為雙連市場來于蔬菜35號攤的「四季豆」和米哥烘焙坊（北投區光明路）的「豪紀芋頭餡」，分別檢出農藥因得克0.02ppm（標準:0.01ppm以下）和防腐劑己二烯酸1.0g/kg（標準:：不得檢出）。林冠蓁表示，相關產品皆已下架並移請所轄衛生局後續辦理。

▲▼老字號業者食芋堂的產品標示不符規定。

而標示不符規定產品包括「金橞食品股份有限公司（食芋堂）」的豆沙半蛋酥、芋火鳳凰酥、金Q芋頭酥（葷），標示不符規定原因包括「內容物為二種以上混合物未依其含量多寡由高至低分別標示」、「未標示淨重、容量或數量及「原產地（國）」、「內容物含有麩質之穀類、蛋、奶、大 豆及其製品，未標示食品過敏原資訊」等，相關違規已依《食安法》處責業者4萬8千元罰鍰。

另外還有知名店家「慧上癮」的夏豆堅果塔（蛋奶素）未標示原產地（國）、有效日期標示單獨黏貼未依規定印刷於外包裝上；「慧上癮鳳梨酥」則未標示有效日期，已移請新北市衛生局後續辦理。

▲「慧上癮」的夏豆堅果塔未標示原產地，有效期限標示未依規定印刷於外包裝。