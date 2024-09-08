「木瓜牛奶」喝起來苦苦的！營養師教你「2方法」不怕苦

▲營養師教你自製木瓜牛奶2方式，可避免苦味。（圖／好食課提供）

記者趙于婷／台北報導

「木瓜牛奶」受到不少人喜愛，但很多人會好奇為什麼木瓜牛奶喝起來會苦苦的？對此，營養師指出，單喝牛奶或單喝木瓜汁都不會苦，但為何兩者混合就會苦，主要是因為木瓜中的酵素作用，因此建議可調整木瓜和牛奶的比例，在打汁前先把木瓜冰一下，打汁的時候加入冰塊。

針對木瓜牛奶喝起來有苦味，好食課營養師楊婷貽指出，過去學者有做過實驗，發現將木瓜加熱後再跟牛奶混合，就比較不會有苦味跑出，推論是因為木瓜中的酵素分解牛奶蛋白所導致，因此目前研究有將木瓜加熱，使酵素不作用來降低苦味生成，但現實中比較不會這樣製備木瓜牛奶。

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除了把木瓜加熱，楊婷貽也建議「2大方法」是可以避免木瓜牛奶有苦味，第一是加入的木瓜比例高一點，目前台灣跟國外都有做過各種木瓜與牛奶比例的實驗，發現當牛奶比例增加，木瓜牛奶的苦味就會加重，因此喜歡濃郁口感的，可以1：1或是6：5的比例來調配，如果喜歡要順一點，奶味較重的，則可稍微增加些奶量，但建議不要超過1：2。

第二個方法是先確保木瓜已熟，然後再製備木瓜牛奶前，把木瓜稍微冰一下，並於果汁機打時加些冰塊，因為酵素通常於低溫下會有較低的活性，此方式有著延緩酵素作用。