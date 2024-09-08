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愛愛心理壓力大！30多歲男被要求「不能太早繳械」慘變不舉

陽痿、早洩、性無能、不舉、性功能障礙、性生活不協調（圖／記者黃克翔攝）

▲一名男性被伴侶要求「不能太早繳械」，出現性功能障礙。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙于婷／台北報導

現代生活壓力大，工作、家庭兩頭燒，不少男性都因此出現「性功能障礙」。泌尿科醫師魏汶玲指出，日前曾遇過一名不到40歲的男性，被伴侶要求在做愛時不要太早射精，長時間下來，該個案變成無法正常勃起，而這也屬於「心因性」的性功能障礙，另還有「生理性」導致的勃起障礙，則主要和身體疾病有關。

魏汶玲說明，一般來說，男性的性功能障礙大約都出現在40歲之後，但該名患者不到40歲就遇到相關問題，進一步詢問發現，是因為長時間被伴侶要求不要這麼快「繳械」，沒想到時間久了，變得無法正常勃起，因此就醫治療。

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臨床上造成性功能障礙主要原因可分為「心因性」以及「生理性」兩類。魏汶玲說明，生理性包括患者本身的「慢性病、血管性問題、有沒有開過刀或神經問題」，心因性則是跟環境有關，包括生活、工作壓力太大，身邊有親友去世或是跟伴侶的關係好壞，都有可能造成性功能障礙。

在治療上，生理性可以使用藥物，如威爾剛、血管擴張劑，另外現今也還有體外震波或是利用增生治療，在海綿體注射PRP（高濃度血小板血漿）。至於心因性則是跟環境有關，魏汶玲直言，也曾經遇過患者進行性行為只是為了生小孩，所以興致就會下降，就射不出來，這部分除了給予性功能藥物輔助治療，也建議可以尋求心理諮商。

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關鍵字： 性功能障礙 勃起功能障礙 不舉

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