打嗝「有3味道」別拖了！男無症狀竟罹胰臟癌

▲有人因打嗝打不停確診肝癌，也有人因打嗝有苦味罹患胰臟癌。（示意圖，非本新聞當事人／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

打嗝的經驗人人有，這看似正常的生理現象，恐是疾病警訊！外科醫師陳榮堅透露，曾遇過患者抱怨打嗝打不停，經檢查確診肝癌，因肝臟腫瘤刺激橫膈膜，導致打嗝不斷；另一名患者則是沒有其他不適，僅透露「打嗝有苦味」，怎料最後診斷出罹患胰臟癌。醫師也分析「3種打嗝氣味」代表意義，示警民眾特別留意。

敏盛微創手術中心執行長陳榮堅醫師在個人網站《陳榮堅醫師 健康--源起》發文指出，造成打嗝的原因很多，可能與中樞神經異常放電、氣體異常堆積、橫膈膜受到刺激，甚至是癌症等因素有關。在正常情況下，打嗝症狀會隨時間慢慢消失，一旦打嗝持續過久或伴隨異味就得小心了，可能是身體有些部位出問題。

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▼打嗝帶有異味，可能與膽汁逆流、胃出血或腫瘤有關。（示意圖／達志）

陳榮堅提醒，打嗝時氣味難聞，恐是身體發出的警訊，尤其飄出「3種氣味」速就醫，不要再拖了：

1.打嗝帶有苦味：與膽汁逆流有關

如糖尿病患者，胃的蠕動排空不好，容易發生膽汁逆流的情況；此外，因為十二指腸是個特殊的憩室，膽汁原本從該處出口排出，一旦排出不順就會形成膽汁逆流。曾有患者自述沒有其他不舒服，只是「打嗝時有苦味」，是膽汁逆流所引起，最後檢查出罹患胰臟癌。

2.打嗝帶有腐臭味：可能與胃發炎、胃癌有關

嚴重胃發炎，使得胃壁產生密密麻麻的腐敗組織，打嗝就會有腐敗臭味。另外，當胃的出口發生阻塞，食物長時間積在胃裡發酵，打嗝也會飄出腐臭味。

3.打嗝帶有血腥味：可能與消化道出血或腫瘤出血有關

胃潰瘍嚴重到出血或是胃癌釀成大量出血，打嗝就可能帶有血腥味。