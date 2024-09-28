喝咖啡會口臭！營養師曝禍首　「秒學5招」除臭又殺菌

▲不少人喝完黑咖啡、拿鐵後出現口臭。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／常春月刊

每次聞到咖啡香，你是不是也都會覺得早晨真美好？一位37歲的男性，平時每天早上都會喝1000毫升的黑咖啡，健檢整體的抽血報告數值都很漂亮，有在健身重訓、體態也很好，飲水量也非常充足，但他特別提到自己最近才被太太提醒，自己有口氣不好的問題，不禁讓他想到，該不會平時口氣都不佳，但身旁的親友、客戶可能都不好意思告訴他，也太尷尬了。

口中殘留異味 與這些因素有關

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營養師夏子雯指出，愛喝咖啡的人可能會發現，當自己喝了美味的咖啡後，口中會殘留著奇怪的異味，甚至影響到他人。而造成口中殘留異味的主要原因是，咖啡豆在烘焙時，會有含硫化合物形成，和咖啡的酸味混合後，容易使口腔出現口臭或異味。

此外，在飲用黑咖啡的同時，大部分的人不會再飲用白開水，會一路從早上喝到中午或下午，如此也會造成飲水量少、口腔濕潤度不足，且咖啡中的單寧與唾液中的蛋白質結合後，會導致口腔乾澀，使得口臭的情形更嚴重，加上口腔中的細菌，容易釋放出揮發性硫化合物，口氣就難以清新了！

▲想要口氣清新，可以邊喝咖啡邊喝水、刷牙漱口或是嚼口香糖。（示意圖／記者李佳蓉攝）

改善咖啡殘留異味 5點建議跟著做

對此，夏子雯提出幾點喝咖啡改善口氣問題的建議：

1、喝一口咖啡可搭配一口白開水，迅速沖淡黑咖啡殘存在口腔中的含量，也可以幫助口腔維持濕潤，維持唾液量、可殺菌、減少細菌量。

2、若空間時間允許，則喝完黑咖啡後可立刻刷牙或用漱口水漱口，順便能殺菌、維持好口氣。

3、可以嚼食口香糖，清除口中氣味。

4、減少咖啡飲用量，因咖啡因飲品份量製備未標準化，咖啡因含量每份的差異非常大，1000毫升的黑咖啡，咖啡因的含量可能有400～500毫克，甚至更高，但目前針對咖啡因攝取量則建議每天不超過300毫克，所以從源頭減少飲用量也有幫助。

5、用清香的綠茶替換黑咖啡，綠茶可以刺激唾液分泌，也可清潔口腔、消除口中的咖啡味。

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