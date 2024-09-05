10歲就掉髮！醫示警「圓禿」3大誘因　3成患者恐變「宇宙禿」

▲醫師提醒，有部分圓禿患者可能變成「宇宙禿」。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

俗稱「鬼剃頭」的圓禿和自體免疫有關，醫師指出，圓禿會反覆發作，導致圓型斑塊落髮，嚴重者甚至會全身毛髮脫落，據統計，推估台灣約有5萬人有圓禿困擾，7成患者在10至25歲出現症狀，目前確切的成因仍不清楚，但包括「壓力、受傷或疾病」都是誘發因子，有3成患者可能連眉毛和睫毛都掉光，變成「宇宙禿」。

民眾對於圓禿疾病認識不足常延誤治療，林口長庚醫院皮膚免疫科部長鐘文宏表示，男女老少都有可能會有圓禿，臨床從2到3歲的小朋友到80歲以上的老年患者都有，嚴重影響患者身心健康，研究顯示，近9成患者會遮蔽掉髮彌補外觀形象，超過6成因病影響生活重大決定，避免參加團體活動。

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鐘文宏說，圓禿屬於非疤痕性落髮的其中一種，確切的成因仍不清楚，生圓禿時會使毛囊免疫豁免（HFIP）崩解，導致免疫細胞攻擊毛囊，使毛髮掉落，且圓禿可能發生在身體任何有體毛的部位，但最好發於頭皮，會造成不同程度的落髮。

▲醫師呼籲，現今圓禿已有多種治療方式可選擇。

台灣皮膚科醫學會理事長趙曉秋進一步說明，大部分圓禿患者剛開始會出現10元硬幣大小的小範圍圓型斑塊落髮，但超過3成的患者會進展成多發性、大範圍的圓禿，嚴重者可能會全部頭髮掉光稱作「全頭禿」，甚至有1%的患者會進展到「宇宙禿」，全身毛髮全部脫落，連眉毛跟睫毛都掉光。

圓禿的病程因人而異，部份中輕度患者會在一年內再生新髮，但多數會在5年內復發。台北榮總皮膚部部主任陳志強指出，若禿髮斑塊持續超過半年，就屬於慢性圓禿，其中有3成可能會進展成全頭禿或全身禿，較難自行恢復，門診就曾遇過不少女性一進來就哭，病程反覆讓患者身心備受煎熬。

在治療上，會依據圓禿嚴重程度，針對12～18歲青少年及成人進行分層治療。陳志強說明，目前圓禿已有多種治療方式可選擇，包括皮質類固醇或口服藥物，同時也要提醒若有不明原因掉髮應盡速求診皮膚科醫師，此外，日常也要保持良好的生活習慣，包括均衡飲食、適量運動、遠離壓力等，都有助於提升免疫力，減少疾病的復發。