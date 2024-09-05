8成病患不知有肌少症　一表自行檢測風險

圖文／NOW健康

2025年台灣將進入超高齡化社會，而高齡族群最常見的症狀之一就是肌少症。台北慈濟醫院復健科簡子軒醫師指出，台灣65歲以上肌少症盛行率約為6.8%，意味近30萬人罹患肌少症，而80歲以上男性更高達30%。然而，但這些患病者中，竟有高達8成的人不知道自己罹患肌少症，因此，提升民眾對肌少症的認識相當重要。

40歲開始肌肉流失 嚴重恐導致失能

肌少症的症狀是漸進性肌肉質量減少與肌力、功能下降，也是老年人失能的一大主因。人的肌肉質量約從40歲開始，平均每10年會流失8%，70歲後的流失率增為2倍，其中更以大腿肌肉的流失最為迅速。

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簡子軒醫師補充，肌肉地流失，會使得患者開始出現疲倦、步行困難、跌倒頻率提高等症狀，並且也同常會伴隨著肌肉質量減少、代謝變慢、易胖以及3高等。甚至可能會因為骨密度減少進而出現骨折。除了影響身體功能及生活品質，更有研究指出，肌少症會增加老人死亡率達2.34倍。

體重無法反映肌肉量 醫師教你如何評估

當民眾來到診間，醫師會透過雙能量X光吸光式測定儀（DXA）、Inbody體脂機以及握力器檢測量肌肉的質量、力量及功能判斷民眾是否為肌少症。在測量肌肉功能的部分，會請個案坐在椅子上，重複進行起立及坐下的動作共5次，若秒數大於或等於12秒，即代表功能衰退；或是測量個案步行的速度，若每秒小於1公尺，亦符合衰退標準。

上述質量、力量及功能的3項測試，若1項低於正常值，即是肌少症前期，低於2項就是肌少症，3項都不足者即可判定為嚴重肌少症。簡子軒醫師解釋，肌肉量與變胖與否無關，縱使體重持平，也可能是脂肪增加、肌肉減少的狀態，因此不能以體重為判斷標準。

簡子軒醫師表示，民眾也可以自行評估肌肉狀態，包括用雙手的食指和拇指，將小腿最粗的地方圈起來，若手指能夠完全圈住小腿，就可能有肌肉量不夠的問題。若是以量尺測量，女性小腿最粗的地方小於33cm、男性小於34cm，也可能是肌肉量不足的警訊。最後，民眾也可以使用2019亞洲肌少症共識會（AWGS）所提供的肌少症風險自評問卷進行檢測，若總分超過4分，即有肌少症的風險。此時即建議至復健科就診，讓醫師提供專業的診斷及治療。

▲肌少症風險自評問卷進行檢測。（圖／台北慈濟醫院提供）

肌少症目前無藥可醫 只能從飲食運動著手改善

肌少症目前在醫界仍無藥物可治療，臨床醫師會在評估後，請物理治療師和營養師，依據個別狀況進行運動訓練、調整飲食。一般民眾，同樣可以透過運動、飲食2大面向著手。運動部分，可從事慢跑這類有氧運動或重訓、彈力帶、深蹲等阻力型運動，藉此強化肌耐力和肌肉質量，促進肌肉生成。

至於後者，一般人每天需要攝取約每公斤體重1公克的蛋白質才足夠，而針對想增肌的民眾或肌少症患者，則會建議每日攝取到體重每公斤1.5公克的蛋白質。 許多長者認為，少油、少鹽及少糖就是維持健康的最佳方式，但卻忽略蛋白質的補充，無形中提升罹患肌少症的機率。簡子軒醫師強調，補充足夠的蛋白質、持續保持肌力訓練是預防肌少症的不二法門。



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