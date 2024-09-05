《玩命關頭》韓哥超暖心！離台前趕赴馬偕兒醫　送病童車車還陪玩

記者洪巧藍／台北報導

好萊塢巨星姜成鎬（Sung Kang）以《玩命關頭》韓哥一角走紅，近期訪台特別在最後安排私人行程到馬偕兒童醫院，準備「一拖拉庫」玩具汽車分送給住院病童。活動中韓哥超暖心，彎腰問候孩子，更加油打氣說：「等你好起來，將來我帶你去開車！」他也陪愛打桌球的病童玩樂，家長看到韓哥的旋風式探訪，能讓孩子笑容滿面，感動落淚。

▲韓哥為明天即將要手術的小妹妹打氣。（圖／馬偕醫院提供，下同）

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▲韓哥安排私人行程到馬偕兒醫，兒癌病童與家屬獲得滿滿的愛心與力量。

韓哥安排私人行程於昨日到馬偕兒童醫院分送給住院病童，院方特別分享當時情況，病童們歡笑期待，韓哥溫暖的問候也讓家長們暫時放鬆心情，醫護人員也同樣感受到熱鬧的氣氛。

馬偕兒童醫院包括兒童癌症病房與一般兒童病房近90床，除了病情穩定的孩子現場參與外，無法參與的小病童也能收到韓哥簽名的汽車禮物，社工師為配合此次活動主題，還特別租用大型遙控汽車，讓韓哥一行人可以「開著車車送車車」，也有小朋友早就準備好Q版韓哥肖相，當見到偶像時害羞又靦腆地索取簽名與合照留念。

▲才開完心臟手術的大男生也與韓哥開心合影。

在兒童癌症病房裡，一位14歲男孩靜靜的站在病房外等著韓哥，韓哥不但彎腰問候，還不忘對孩子加油打氣：「等你好起來，將來我帶你去開車！」並送上簽名汽車。一個愛打桌球的小男生現場還與韓哥一起玩起桌球，現場非常歡樂，照顧的家長也為韓哥的旋風式探訪，能讓孩子笑容滿面，感動落淚。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚與馬偕兒童醫院院長陳銘仁為感謝韓哥舉善舉，準備禮品與可愛小熊，韓哥更謙虛的向醫護人員表示：「我不是超級巨星，而是在醫院付出的醫護人員才是！」獲得如雷的掌聲。

為了提前過中秋，韓哥並為馬偕兒童醫院10周年「我向月亮許一個願」中秋特企活動暖場，現場親自手繪文旦，用滿滿綻放的花朵，為台灣之行寫下句點，也將祝福送給馬偕兒童醫院的工作夥伴。

▲馬偕兒童醫院院陳銘仁(左)，與韓哥手繪文旦，為馬偕兒童醫院「我向月亮許一個願」中秋特企活動暖場。

▲馬偕兒童醫院歡慶十周年，韓哥與兒童醫院慶祝看板及團隊合影。