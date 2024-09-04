比糖還毒！醫警告「1類油品」　害人罹癌、失智

▲日常食用的油種類繁多，主要可以分為飽和脂肪和不飽和脂肪。（示意圖／PIXABAY）

圖、文／CTWANT

日常食用的油種類繁多，主要可以分為飽和脂肪和不飽和脂肪，不飽和脂肪又進一步分為單元不飽和脂肪和多元不飽和脂肪。家醫科李思賢提到，傳統觀念中，大家最想避開的是飽和脂肪，但實際上有一種脂肪比飽和脂肪更需要避免，那就是多元不飽和脂肪中的Omega-6脂肪酸。

李思賢在粉專《思思醫師，陪你健康的好朋友》表示，常見的Omega-6脂肪酸亞油酸（Linoleic acid, LA），在體內可轉化為其他生物活性物質，如花生四烯酸（Arachidonic acid, AA），參與炎症反應和維持細胞膜結構等生理功能。

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李思賢指出，生活中常見的植物油，如大豆油、葵花籽油、葡萄籽油、花生油、菜籽油和棉花籽油，都是富含Omega-6的種子油，過量的Omega-6脂肪酸會促進身體發炎，而且這些油的提取過程也並不簡單（不像橄欖油和酪梨油可以通過物理壓榨獲得），需要高溫和有機溶劑的參與，導致製作過程中產生大量氧化自由基，對粒線體造成傷害，自己習慣稱這些為「精煉植物油」，以區分健康的植物油（如橄欖油、椰子油、酪梨油）。

美國眼科醫師Chris Knobbe認為，現代飲食中高含量的精製糖和種子油是許多慢性疾病的主要驅動因素，這些飲食成分與慢性炎症、代謝失調和氧化壓力的增加有關，進而導致多種慢性健康問題。

李思賢提到，許多專家和學者甚至認為，植物油對代謝疾病的危害遠超過糖；Chris Knobbe醫師引用了一些數據，在1890年代，糖尿病的盛行率僅為0.0028%，而到了2016年，糖尿病的盛行率達到了前所未有的13%，這是一個126年間4643倍的增長，同樣，肥胖症的盛行率也從19世紀的1.2%增加到2018年的42.4%；Knobbe醫師認為，這些驚人的增幅與碳水化合物的攝取無關，反而與上述植物油的普及有密切關聯，從其他疾病的角度來看，增幅也相似，如癌症、黃斑部病變和失智症。

李思賢直言，作為一名低醣飲食的支持者，相信高碳水化合物飲食也可以治療糖尿病，關鍵在於精煉植物油的攝取，不健康的油脂會損害粒線體，導致代謝問題和各種代謝疾病，像沖繩這樣的「藍色地區」，他們的飲食中90%是紫地瓜，這顯然不符合低醣飲食的邏輯，但他們卻異常長壽，這是因為他們雖然吃了高比例的碳水化合物，但精煉植物油的攝取很少，讓他們的粒線體保持健康，能有效代謝攝取的碳水化合物，從而達到長壽。

至於外食族群應該如何做，李思賢表示，外食中最大的敵人不僅僅是澱粉，還有植物油，餐廳幾乎不可能用冷壓初榨橄欖油來做唐揚雞或炒菜，外食中使用的基本都是精煉植物油，這是他這些年來認為導致代謝疾病的另一個重要因素，過水可能是一個好方法，或者盡量選擇少油的健康餐廳，這樣才能把精煉植物油的攝取降到最低。

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