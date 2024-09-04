中年脂肪肝竟和童年一事有關？　專家：擺脫宿命有解

▲若有脂肪肝，可能會變成肝癌，必須留意！（示意圖／達志影像）

文／常春月刊

統計發現，台灣成年人中，男性每兩人中就有1人有脂肪肝，女性每3人中也有1人有脂肪肝。有醫師警告，在B型肝炎疫苗預防接種政策後，B型肝炎致肝癌率大減，未來脂肪肝可能會變成肝癌的重要發生原因之一；另外，研究發現，童年期吸二手菸，成年後發生脂肪肝的風險翻倍，值得注意！

非酒精性脂肪肝常和過量飲食、腹部肥胖畫上等號，不過刊登在《美國胃腸病學期刊》中，一項為期31年的前瞻性研究發現，中年時的脂肪肝竟和兒童期被動吸菸，也就是二手菸有極大的關係。

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這項研究報告在1980年研究開始時，共納入3600位3歲到18歲的兒童和青少年。持續調查訪問到2011年時，仍有2千多位受試者仍在研究中，其中1315人本身未吸菸，但在兒童、青少年時期或成年後有二手菸暴露史。所謂二手菸暴露史是有經過血液檢測，確定受檢兒童青少年的血液中尼右丁代謝產物為陽性者。

在2011年的最後一次調查時，以肝臟超音波檢查，並結合受檢者的BMI身體質量指數、血壓、腰圍和胰島素變化等，排除其他影響原因，來分析兒童、青少年期或成年期暴露二手菸下，對中年時脂肪肝的影響。分析發現，比起成年後才暴露二手菸下，兒童或是青少年期的任一時間暴露二手菸，中年後發生脂肪肝的風險增加99％，等於直翻一倍。而脂肪肝可不是只有影響肝臟健康，據另一項研究發現，有脂肪肝的人，未來各種原因的死亡風險也是增加93％，相當於高出一倍，影響超出大家原來對脂肪肝的觀念。

專家意見：

本身也是知名肝膽腸胃科醫師的安南醫院副院長許秉毅說，過去大家只知道脂肪肝和肥胖、飲食過度有嚴重相關，所以只要檢查出有脂肪肝，通常會請患者多運動、節制飲食。這次的研究竟發現童年期二手菸暴露和中年的脂肪肝發生率有關，他說，過去有研究發現，吸菸會促進肝臟酵素CYP1A2增加，而這個酵素會促進脂肪肝的產生。童年期如果這個肝臟酵素就受到刺激，想必對健康的影響確實會更大。

許秉毅說，其實脂肪肝不只是肝臟細胞脂肪含量增加而已，它其實是和人體代謝症候群息息相關。當發現有脂肪肝時，可能也是表現人體許多代謝出了狀況，所以不只影響肝臟功能，連帶中風和心臟病等慢性病風險也會大增。

他指出，過去就有不少的研究證實，有脂肪肝的人，發生高血壓、高血糖和高血脂的比率升高，所以全因死亡風險也大增。以前的研究數據是一般人的2.1倍，和最近研究發現脂肪肝死亡風險增加93％的比率其實是相當的。許秉毅認為這個結果不令人意外，因為有脂肪肝的人患有糖尿病的機率增加，目前已知糖尿病發生癌症的風險是一般人的3.5倍，所以有脂肪肝的人死亡風險增加是可預見的。

不過，本身曾經戰勝脂肪肝的許秉毅說，有脂肪肝的人只要下定決心，一定可以反敗為勝。他認為，無論是什麼原因引起脂肪肝，只要決心天天運動、飲食控制，一定可以克服脂肪肝。當時他工作忙碌，檢查發現已經有中度脂肪肝了，下決心研發多蔬果的「太平洋飲食法」，到現在雖然工作更加忙碌，但不只自己維持健康，他的病人遵循他的建議，也都擺脫脂肪肝的威脅。

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