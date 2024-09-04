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腸病毒還在流行期！新北衛生局提供「2族群」免費打疫苗

新北市低收、中低收入戶3歲（含）以下嬰幼兒免費接種腸病毒疫苗。（圖／新北衛生局提供）

▲新北市提供低收、中低收入戶3歲（含）以下嬰幼兒免費接種腸病毒疫苗。（圖／衛生局提供）

記者趙于婷／新北報導

根據衛福部疾管署監測顯示，全國35周腸病毒門急診就診計14,279人次，新北市為2,696人次，比前一周上升7.2%。新北市衛生局提醒，國內腸病毒疫情仍處流行期，為照顧弱勢族群嬰幼兒，已在5月23日開始提供設籍新北市「低收、中低收入戶」3歲（含）以下嬰幼兒免費接種腸病毒疫苗。

腸病毒為幼童常見傳染病，幼兒若感染腸病毒71型（Enterovirus Type 71）容易引起神經系統的併發症。疾管科科長王美華指出，目前為腸病毒流行期，家中符合接種資格的家長，可攜帶兒童健康手冊及健保卡、低收、中低收證明，至本市29區衛生所接種腸病毒71型疫苗。

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王美華提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，一定要儘速送往醫院接受治療。

衛生局強調，維持手部衛生為預防腸病毒最有效的方法，民眾要持續加強個人衛生、落實洗手五時機（接觸幼兒前、吃東西前、上廁所後、看病前後）及環境以稀釋漂白水消毒，生病在家休息不上課，避免出入人潮眾多的公共場所，降低腸病毒傳播機會。

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關鍵字： 腸病毒 腸病毒71型疫苗 幼兒

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