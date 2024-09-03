5成國人每週都痛！忍痛觀念存在世代差異「雙北市藥師公會」提醒及時紓解是關鍵

▲民眾可向藥師請教用藥建議，以落實自我照護。

圖、文／赫力昂集團提供

台灣竟有五成國人每週都痛！臺北市藥師公會理事長尹岱智引述最新疼痛認知行為調查，五成18歲以上國人曾每週出現一次以上疼痛 ，換算相當於987萬人受疼痛影響 ，但卻有高達九成八國人卻習慣忍痛 ！面對全台「疼痛矛盾」現況，尹岱智理事長以及許有杉理事長共同呼籲，有效把握黃金一小時5 ，做好「管理疼痛」是國民急需面對的課題。赫力昂台灣區總經理潘瑞泰也認同疼痛管理理念，並表示「赫力昂集團旗下產品涵蓋口腔保健、非處方藥、保健品，也觀察到台灣民眾的自我照護觀念提升，赫力昂將持續專注於消費者的健康保健需求，與台灣民眾一起致力於行動力、保護力、口腔保健及小病痛的自我照護。」

雙北藥師公會提醒，面對疼痛要把握黃金一小時，若沒有即時緩解，可能讓身體疼痛敏感度增加，越忍越痛。新北市藥師公會許有杉理事長表示，止痛藥物可分為口服止痛藥與外用止痛藥。市售止痛藥皆經衛福部核准，按照仿單使用都是安全無虞的，並不容易出現成癮的問題，可有效幫助緩解不同疼痛。

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赫力昂台灣區總經理潘瑞泰進一步說明，赫力昂以「以人為本提升每日健康」為目標，積極與通路及產業協會合作推廣自我照護，希望讓民眾生活更健康、也減輕對健保系統的壓力。雙北藥師公會則呼籲，建議民眾學習正確的疼痛管理方式，建立自我照護觀念，早日逃離「疼痛島」！